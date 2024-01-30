نائب محافظ قنا يشهد ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية الرابع

قام الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، نيابة عن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بحضور ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية الرابع تحت شعار "السلامة التزام وليس إلزامًا" بمحافظة قنا لعام 2024. عقد الملتقى في قاعة النادي الاجتماعي بقنا تحت رعاية مديرية العمل وشركة النهضة للصناعات، وشاركت فيه 50 شركة و200 عامل في مجال السلامة والصحة المهنية بقنا. حضر الملتقى أيضًا أحمد جابر، مدير مديرية العمل بقنا، ومحمد منتصر، مدير عام التفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية، والمهندس إيهاب دويدار، رئيس قطاع العمليات بمصنع أسمنت النهضة بقنا، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الاستثمارية والجهات التمويلية.

أكد نائب محافظ قنا على أهمية نشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية في المجتمع وضرورة تأمين العمل داخل المنشآت، نظرًا لدورها الكبير في الحفاظ على رأس المال البشري والمعدات وأدوات الإنتاج، مما يؤثر بشكل كبير على ازدهار الاقتصاد. كما أشار إلى أهمية دور الرقابة في اكتشاف المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، بالإضافة إلى وضع السياسات اللازمة لتوفير الدعم اللازم، ونشر الوعي الوقائي للعمال من خلال الندوات والملتقيات وأساليب السلامة والصحة المهنية. وأكد أيضًا أن المجتمع المصري بأكمله مسئول عن تحقيق التنمية المنشودة.

وأضاف "عمر" أن القيادة السياسية تسعى جاهدة كي يكون لدى كل مواطن مصري القدر الكافي والوعي اللازم بأهمية السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على رأس المال البشري والمادي في اهتمامنا يتمثل في الحفاظ على الإنسان والبنيان، باعتبارهما قطبي العملية الإنتاجية.