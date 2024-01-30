الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ قنا يشهد ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية الرابع

نائب محافظ قنا
نائب محافظ قنا

قام الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، نيابة عن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بحضور ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية الرابع تحت شعار "السلامة التزام وليس إلزامًا" بمحافظة قنا لعام 2024. عقد الملتقى في قاعة النادي الاجتماعي بقنا تحت رعاية مديرية العمل وشركة النهضة للصناعات، وشاركت فيه 50 شركة و200 عامل في مجال السلامة والصحة المهنية بقنا. حضر الملتقى أيضًا أحمد جابر، مدير مديرية العمل بقنا، ومحمد منتصر، مدير عام التفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية، والمهندس إيهاب دويدار، رئيس قطاع العمليات بمصنع أسمنت النهضة بقنا، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الاستثمارية والجهات التمويلية.

أكد نائب محافظ قنا على أهمية نشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية في المجتمع وضرورة تأمين العمل داخل المنشآت، نظرًا لدورها الكبير في الحفاظ على رأس المال البشري والمعدات وأدوات الإنتاج، مما يؤثر بشكل كبير على ازدهار الاقتصاد. كما أشار إلى أهمية دور الرقابة في اكتشاف المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، بالإضافة إلى وضع السياسات اللازمة لتوفير الدعم اللازم، ونشر الوعي الوقائي للعمال من خلال الندوات والملتقيات وأساليب السلامة والصحة المهنية. وأكد أيضًا أن المجتمع المصري بأكمله مسئول عن تحقيق التنمية المنشودة.

وأضاف "عمر" أن القيادة السياسية تسعى جاهدة كي يكون لدى كل مواطن مصري القدر الكافي والوعي اللازم بأهمية السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على رأس المال البشري والمادي في اهتمامنا يتمثل في الحفاظ على الإنسان والبنيان، باعتبارهما قطبي العملية الإنتاجية. 

قنا محافظ قنا محافظة قنا أخبار قنا حازم عمر نائب محافظ قنا

مواد متعلقة

إحداها مائل بمقدار 30 سم.. كواليس إخلاء 6 عقارات من السكان بنجع حمادي

إخلاء 6 عقارات من السكان فى نجع حمادى

القبض على سيدة في قنا بتهمة النصب على المواطنين باستخدام الدولار

القباج ومحافظ قنا يفتتحان مجمع خدمات الأسرة والطفولة بقنا الجديدة

وزيرة التضامن ومحافظ قنا يدشنان قوافل "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" بمركز شباب المعنا

بدء فعاليات تدريب المرشحين للعمل بوظيفة معلم مساعد في قنا

تعليم قنا تفتتح المعرض المحلي للعلوم والهندسة "آيسف 2024 "

حبس شاب شهرين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة اختراق حساب فتاة فى قنا

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

عاجل بالأسماء.. الزمالك يقيد 4 صفقات جديدة فى قائمته الشتوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى