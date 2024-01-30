17 سنة عايش مع العقارب.. "عبيد" أشهر حاوي في الصعيد: بحس بالتعبان من ريحته

تعتبر مهنة الحاوي أحد أشهر المهن في محافظات الصعيد المختلفة، خاصًة محافظة قنا، والتي تنتشر فيها تلك المهنة، حيث يستطيع الحاوي استخراج الثعابين والعقارب والافاعي من داخل المنازل.

عبيد عبدالحميد، ابن مركز نقادة جنوبي محافظة قنا، أحد أشهر حواة الثعابين والعقارب في محافظات الصعيد المختلفة، الذي يجوب القرى والنجوع لاستخراج الثعابين، قائلًا: "انا بستخرج الكوبرا من القرى والمنازل لأني بحس بالتعبان أينما كان".

عبيد أشهر الحواة في محافظة قنا، قضى ما يقرب من 17 عامًا في مهنته، قائلًا: "تعلمت الشغل من جد جدي ثم والدي وهي من قديم الازل في عائلتنا، وهما اللى علمونا الشغلانة دي من سنين طويلة ومفيش حد بيشتغل في الشغلانه دي الا لو كانت وراثة لان القسم بيتورث زي الإرث كده"، لافتًا ان الثعابين والعقارب تنتشر في الأراضي الزراعية والمنازل القديمة.

ويقول عبيد في حديثه لـ"الدستور"، إن الثعابين من الممكن أن تؤذي أسر كاملة في الصعيد، خاصًة أن أفعي الكوبرا هي من تنتشر في قرى ونجوع الصعيد المختلفة، منوهًا أنه استخرج جميع أنواع الثعابين والعقارب خلال السنوات الماضية من قرى ونجوع محافظة قنا بل ومحافظات الصعيد المختلفة.

ويتابع أشهر حاوى في الصعيد، أنه يشعر بالثعابين في الأماكن المختلفة، حيث يشتم رائحة الثعبان أثناء مروره بجوار المنازل، وذلك من خلال "قسم" علمه له والده وجده منذ سنوات، موضحًا أن الثعابين والعقارب وتلك الحيوانات السامة تنتشر في فصل الشتاء.

وأشار عبيد، إلى أنه يحصل على الثعبان بعد ان يتم استخراجه من المنازل والأراضي الزراعية المختلفة، قائلًا: "عقب استخراج الثعبان له ميعاد يموت خلاله، حيث تنتهي حياة الثعبان بعد يومان من استخراجه، مؤكدا أن هنالك العديد من الحواة يدعون علمهم وفهمهم بتلك المهنة ويستخدمون السحر لإيهام المواطنين".

وأكمل الحاوي حديثه قائلًا: "أصعب موقف مريت بيه في حياتي كان في محافظة أسوان، حينما استخرجت ثعبان كان قد أكل بطة قبل ان يتم اصطياده وانا والله لقيت البطة بريشها داخل بطن الثعبان بعد وفاته وسم الأفعى من الممكن أن يوقع جمل"، موضحًا أنه يتعامل مع الثعابين منذ زمن وهنالك غرفة داخل منزله مخصصة لتخزين الثعابين والعقارب بداخلها.