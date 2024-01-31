موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية ترم أول بقنا.. وطريقة الحصول عليها

ينتظر الآلاف من طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة قنا، ظهور نتيجة امتحانات الترم الأول، وذلك عقب الانتهاء من أداء الامتحانات منذ ما يقرب من أسبوع.

وقالت مصادر داخل مديرية التربية والتعليم، إن نتيجة الشهادة الإعدادية من المنتظر ظهورها خلال الأسبوع المقبل، وذلك عقب اعتمادها من اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا.

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024 عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة قنا من خلال http://qena.gov.eg/ وذلك بإدخال رقم الجلوس والاسم.

وكان قد استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، صباح اليوم الاربعاء المواطنين بمكاتبهم، وذلك لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، يأتي ذلك في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، بحضور سمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

و قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن محافظ قنا، استقبل المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حده، حفاظا على خصوصية الشكوى، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وإرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

ومن جانبه وجه محافظ قنا، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التي تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسي، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.