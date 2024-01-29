الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

آيلة للسقوط.. أول صور من موقع إخلاء سكان 6 عقارات بنجع حمادي

جانب من شارع العقارات
جانب من شارع العقارات

حصل "الدستور" على أول صور من موقع إخلاء 6 عقارات من سكانها بمنطقة المطحن في المدخل الشرقي لمدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، بعد إبلاغ الجهات التنفيذية من السكان بقرار الإخلاء.

أخلت الأجهزة التنفيذية في الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي شمالي قنا، اليوم الإثنين، 6 عقارات من السكان والمحلات، عقب ورود بلاغ من أحد السكان، بوجود تصدع في أحدهم، انتظارًا لمعاينة لجنة من الخبراء.

وانتقل أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي، إلى موقع العقار بمنطقة المطحن بمدخل المدينة الشرقي، وبدأوا في إبلاغ السكان بالعقارات بضرورة الإخلاء، انتظارًا لقيام لجنة من الديوان العام للمحافظة بالمعاينة والفحص حفاظًا على حياة المواطنين.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي، أنه ورد بلاغ للوحدة المحلية منذ ساعات من أحد ورثة وملاك العقار 94، بشأن تصدع عقار ومخاوف من سقوط وانهيار أجزاء منه، لافتًا ان الوحدة المحلية تحركت على الفور وبدأت في معاينة وفحص العقار.

وفي السياق ذاته، فرضت الأجهزة الأمنية بمركز نجع حمادي، كردونًا أمنيًا، حول العقار خشية انهيار أجزاء منه، ولا تزال الأجهزة التنفيذية في الوحدة المحلية تفحص العقار. 

قنا نجع حمادي رئيس مركز نجع حمادي محافظ قنا محافظة قنا

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