الخميس 25 يناير 2024
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محافظات

محافظ قنا يعلن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدرى الأغنام بجميع قرى ومراكز المحافظة، بدءًا من بعد غد السبت، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية بالمحافظة، التي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية.

وأضاف الداودي، أنه تم تكليف المسئولين بالوحدات المحلية للمدن والقرى بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل، لافتا إلى أن الدولة تبذل جهودا حثيثة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

من جانبه، ناشد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، المزارعين بضرورة الاستجابة للفرق البيطرية القائمة على تنفيذ الحملة، وتحصين رءوس الماشية من أجل القضاء على مرض الجلد العقدي وجدرى الأغنام حفاظا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، مؤكدا أن الفِرق البيطرية سوف تطرق منازل المربين لفحص الماشية وتحصينها، فضلا عن تقديم التوعية الإرشادية اللازمة لهم للحد من انتشار المرض.

وكان قد صرح عمر عبدالباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الصياد بمركز نجع حمادى، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

من جانبه، أوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه على هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها ٧٨ مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.

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