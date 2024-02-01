تدشين أول لجنة للغدد الصماء وهرمون النمو للأطفال بقنا

دشن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أول لجنة للغدد الصماء وهرمون النمو للأطفال بعيادة سيدى عبدالرحيم للتأمين الصحى بمدينة قنا، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور أشرف كمال مدير عام فرع الهيئة بجنوب الصعيد، والنائب محمد أحمد الجبلاوي عضو مجلس النواب والدكتورة سلمى القاضى عضو المكتب الفنى بمديرية الصحة والسكان، يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

من جانبه قال محافظ قنا، إن إنشاء لجنة فرعية لهرمون النمو بفرع التأمين الصحى بالمحافظة سيسهم فى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين الذين كانوا يتكبدون عناء السفر إلى محافظات بعيدة للعرض على اللجنة المختصة بأسيوط والانتظار لأيام للحصول على القرارات.

وأضاف الدكتور أشرف كمال مدير عام التأمين الصحى فرع جنوب الصعيد بقنا، أن تشغيل لجنة هرمون النمو بمقر عيادة سيدى عبدالرحيم للتأمين الصحى، يأتى في إطار خطة الهيئة لإدخال خدمات جديدة تيسيرًا على المرضى والمنتفعين بخدمات التأمين الصحي بالمحافظة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم في هذا الجانب بالتزامن مع تنفيذ المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، وهو ما يتطلب استحداث لجنة جديدة لمتابعة الحالات والتشخيص وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، مضيفًا أن اللجنة تستقبل الحالات من التلاميذ والأطفال بمحافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر وأسوان وسوهاج، لافتًا إلى أن اللجنة تنعقد يوم الخميس من كل أسبوع مع تخصيص رقم لحجز اللجنة، وتضم اللجنة نخبة من الاستشاريين في تخصص الغدد الصماء.



وأشار إلى أن هذا يأتي ضمن العديد من الخدمات المستحدثة بعيادات الفرع، حيث تمت إعادة هيكلة اللجان الطبية التخصصية منها لجنة هرمون النمو، وقريبًا القولون التقرحي، بالإضافة إلى إدخال تخصصات جديدة بمجموعة من عيادات الفرع.