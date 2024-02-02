الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بتكلفة 2 مليون جنيه.. محافظ قنا يفتتح مسجد الخير بحجازة قبلى

محافظ قنا
محافظ قنا

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، افتتاح اعمال إحلال وتجديد مسجد الخير بقرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص، والذي تم بالجهود الذاتية في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل؛ لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة وفضيلة الشيخ ماهر علي جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والدكتور قدرى الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص وجمع غفير من أهالي قرية حجازة قبلي، واستمع محافظ قنا، والمصلين إلى خطبة الجمعة تحت عنوان "من دروس الإسراء والمعراج الفرج بعد الشدة".

اهتمام الدولة ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة

من جانبه أعرب محافظ قنا عن سعادته بإفتتاح بيتًا من بيوت الله تعالي، داعيا المولى عزوجل أن يتقبل من القائمين على بناء المساجد ويثيبهم خير الجزاء ويجعله فى ميزان حسناتهم، مشيرًا إلى اهتمام الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية، فضلا عن إضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

من جانبه أوضح وكيل وزارة الأوقاف بقنا، خلال بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا اليوم الجمعة، أنه تم إنشاء مسجد الخير بالجهود الذاتية علي مساحة ٤٢٥ م٢ بتكلفة اجمالية بلغت ٢ مليون جنيه، وأن وزارة الأوقاف قامت بفرش المسجد ضمن خطة افتتاحات المساجد الجديدة على مستوى مدن المحافظة المختلفة، مشيرًا إلى أنه علي هامش الافتتاح تم تكريم ٧٠ طفلا تشجيعًا لهم على المشاركة المتميزة بمبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم"، التى انطلقت الشهر الماضى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، لبناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا.

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