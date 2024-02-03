النتائج مُبشرة.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا محور اهتمام الكثير الأسر الذين لديهم أبناء في الصف الثالث الإعدادي 2024 حيث كشف مصدر مسؤول داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، اليوم السبت، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك عقب الانتهاء من أداء الامتحانات منذ قرابة أسبوع.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا

وعن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة في تصريحات لـ"الدستور" ان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 ستظهر أواخر الأسبوع الجاري، حيث يتم حاليًا الانتهاء من رصد الدرجات النهائية لكل طالب من طلاب الشهادة الإعدادية في مدارس محافظة قنا، لافتًا أنه عقب الانتهاء من رصد الدرجات سيتم اعتمادها من اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا.

النتائج الأولية لنتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة قنا

وأشار المصدر خلال تصريحاته، ان النتائج الأولية لطلاب الشهادة الإعدادية خلال امتحانات الترم الأول مُبشرة في جميع مدارس قرى ونجوع ومدن ومراكز محافظة قنا المختلفة، مؤكدًا على ان النتيجة سوف تظهر فور الاعتماد مباشرًة.

في سياق أخر كان قد أعلن مكتب الاستاذة عبير عدلي مستشار التربية الموسيقية بوزارة التربية والتعليم حصول مديرية قنا على المركز الأول في منافسات الفنون البيئية،والمركز الثاني ( النور للمكفوفين )، والمركز الثاني لفريق التربية الفكرية، والرابع ( مدرسة الأمل ) في منافسات مدارس التربية الخاصة،و كذلك المركز الرابع في الات النفخ.

هنأ مدير تعليم قنا الفرق الخمس التي مثلت المديرية خير تمثيل وحققت مراكز متقدمة وأكدت تميز نشاط التربية الموسيقية في مختلف مراحل التعليم، كما ثمن الوكيل دور أسر الطلاب والإدارات التعليمية والتوجيه والمشرفين على الطلاب، مؤكدًا أن تكامل تلك الأدوار المختلفة و تناغمها يعزز تفعيل الانشطة الطلابية بالتعليم في ضوء رؤية مصر٢٠٣٠ والتأكيد على تنمية المهارات الحياتية.

يذكر أن مراكز تنمية الموهوبين تستقبل طلاب المدارس في إجازة نصف العام والإجازة الصيفية وتسهم في تنمية مواهب الأطفال وتعزز لديهم العديد من القيم الإيجابية، وتحفزهم على إقامة علاقات اجتماعية مع الآخرين، بما يتيح الفرص للموهوبين ويشجعهم على التفوق والابتكار، ويشبع حاجات التلاميذ النفسية والاجتماعية.

اقرأ أيضا

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 2024