السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن نتائج 3 إعدادي 2024 .. وتوزيع درجات الترم الأول

طلاب
طلاب

رابط الاستعلام عن نتائج 3 إعدادي 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك عقب إعلان الكثير من مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي الترم الأول.

رابط الاستعلام عن نتائج 3 إعدادي 2024 

يمكن لطلاب المدارس الحكومية والخاصة والرسمية المقيدين في الصف الثالث الإعدادي في كافة محافظات الجمهورية استخدام رابط الاستعلام عن نتائج 3 إعدادي 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) لمعرفة نتائجهم في الترم الأول للعام الدراسي الأول 2023-2024 وذلك في إطار الخدمات الرقمية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب ةأولياء أمورهم.

ويمكن الاستعلام من خلال الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من  خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة نتائج الصف الثالث الإعدادي.
  • إدخال بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك.
  • تسجيل رقم جلوس الطالب بدقة.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور كافة درجات الطالب في جميع المواد والنسبة المئوية والمجموع الكلي.

بوابة الأزهر الإلكترونية 2024.. استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

بوابة الازهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 عبر بوابة الأزهر الشريف

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 في الترم الأول 

جاءت درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 في الترم الأول في كافة المواد الدراسية من 140 درجة والمجموع الكلي للعام 280 درجة يتم توزيعهم كما يلي:-

  • مجموع مادة اللغة العربية في الترم الأول من 40 والمجموع الكلي للعام 80 درجة.
  • مجموع مادة اللغة الإنجليزية في الترم الأول من 30 والمجموع الكلي للعام 60 درجة.
  • مجموع مادة الدرسات الاجتماعية في الترم الأول من 20 والمجموع الكلي للعام 40 درجة.
  • مجموع مادة الجبر في الترم الأول من 15 والمجموع الكلي للعام 30 درجة.
  • مجموع مادة الهندسة في الترم الأول من 15 والمجموع الكلي للعام 30 درجة.
  • مجموع مادة العلوم في الترم الأول من 20 والمجموع الكلي للعام 20 درجة.
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بوابة الأزهر الإلكترونية 2024.. استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

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الآن استعلم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف برقم الجلوس

موعد الفصل الدراسي الثاني 2023-2024

ينطلق الفصل الدراسي الثاني 2023-2024 في كافة المدارس الحكومية والخاصة والرسمية بجميع المراحل التعليمية يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 وفقا للمخطط الزمني المعلن للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

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