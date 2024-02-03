السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 3-2-2024 فى البنوك

الدولار
الدولار

يتصدر سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 3-2-2024 في البنوك كافة محركات البحث حاليا وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة بقيمة 2% وذلك بالتزامن مع مراجعة صندوق النقد الدولي والحصول على القسط الثاني من القرض وسط مخاوف من تحريك سعر الصرف في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر السبت 3-2-2024

يمكن متابعة سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 3-2-2024 في البنوك كافة من خلال النشرة الخدمية التي يقدمها الدستور للقراء على مدار اليوم حيث جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية كما يلي:

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وصل الدولار في بنك الإسكندرية إلى نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

يتداول الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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خبراء اقتصاد: قرار رفع الفائدة ليست له علاقة بتحرير سعر الصرف أو مفاوضات صندوق النقد

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تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 بالجنيه والدولار


سعر الدولار اليوم في بنك مصر

في بنك مصر وصل الدولار إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد استقر الدولار عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي حافظ الدولار على مستواه عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك HSBC وصل الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

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تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الجمعة 2 فبراير 2024

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تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 بالجنيه والدولار


سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

يتداول البنك الأهلي المصري الدولار الأمريكي بنحو 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وصل الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB إلى نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك البركة الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار في بنك كريدي اجريكول نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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