الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 2-2-2024 فى البنوك

الدولار
الدولار

سجل سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي استقرار سعري مع ترقب اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد سعر صرف العملات وسعر الفائدة، كما استقر سعر العملات الأجنبية 

مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الجمعة 2-2-2024 في البنوك، وتعرض الدستور في التقرير التالي قائمة الأسعار. 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي 

 

  • سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة: 30.95 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار اليوم بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار اليوم البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار اليوم في  بنك أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
  • سعرالدولار اليوم بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس 1 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سعر الدولار اليوم في  بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

 

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

 

أسعار العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى30.841430.9386
يورو33.339633.4570
جنيه إسترلينى39.082339.2177
فرنك سويسرى35.708535.8376
100 ين يابانى20.966321.0366
ريال سعودى8.22398.2503
دينار كويتى100.2484100.5969
درهم اماراتى8.39688.4237
اليوان الصينى4.29404.3079

 

 

 

 

 

 

 

 

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