سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 2-2-2024 فى البنوك

سجل سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي استقرار سعري مع ترقب اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد سعر صرف العملات وسعر الفائدة، كما استقر سعر العملات الأجنبية

مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الجمعة 2-2-2024 في البنوك، وتعرض الدستور في التقرير التالي قائمة الأسعار.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة: 30.95 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعرالدولار اليوم بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية