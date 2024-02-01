استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في بداية تعاملات اليوم الخميس -نهاية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية.



ففي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر".. استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية (اليورو) تراجعا ما بين 5 - 8 قروش في الشراء والبيع بداية تعاملاتها بالبنوك المصرية.



ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.19 جنيه للشراء و33.38 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.32 جنيه للشراء، و33.50 جنيه للبيع.



وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.41 جنيه للشراء، 33.57 جنيه للبيع.



في حين - شهد الجنيه الإسترليني تباينا في الشراء والبيع بداية التعاملات بالبنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 38.91 جنيه للشراء و39.17 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 39.08 جنيه للشراء، و39.30 جنيه للبيع.



وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 39.10 جنيه للشراء 39.28 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.38 جنيه للشراء و100.40 جنيه للبيع.. وفقا للبنك الأهلي.



ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس اجتماعها الأول للعام الجاري، لبحث مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في ضوء المتغيرات العالمية والمحلية.



وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، قد قررت في اجتماعها الماضي في 21 ديسمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 19.25%، 20.25% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.



ورفع البنك المركزي خلال اجتماعات لجنة السياسات النقدية في عام 2023، الفائدة بنسبة 3%، وفي العام السابق عليه عام 2022 بنسبة 8%.