سعر الدولار والعملات اليوم الخميس 1 /2 /2024 فى مصر
يجتمع اليوم الخميس 1 فبراير 2024 البنك المركزي المصري لحسم مصير سعر الدولار و أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ما جعل الكثيرين يبحثون عن سعر الدولار واسعار العملات الاجنبية في البنوك المصرية لرصد مدى استقرارها.
نرصد في التقرير التالي سعر الدولار واسعار العملات اليوم الخميس 1 /2 /2024 في البنوك المصرية و الأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في مصر
سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري اليوم
30.8272 جنيه للشراء
30.9586 جنيه للبيع
سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر صرف الدولار في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
سعر صرف الدولار في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
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سعر الريال السعودي في مصر اليوم
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
8.2201 جنيه للشراء
8.2556 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم
يورو
33.4166 جنيه للشراء
33.5715جنيه للبيع
جنيــه إسترليـني
39.0765 جنيه للشراء
39.2586جنيه للبيع
دولار كنـدى
22.9865 جنيه للشراء
23.0862 جنيه للبيع
كرون دانمركى
4.4835 جنيه للشراء
4.5030 جنيه للبيع
كرون نرويجى
2.9549 جنيه للشراء
2.9685 جنيه للبيع
كرون ســويدى
2.9616 جنيه للشراء
2.9750 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.7209 جنيه للشراء
35.8898 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.9139 جنيه للشراء
21.0074 جنيه للبيع
دينــار كويتى
100.1792 جنيه للشراء
100.6390 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3920 جنيه للشراء
8.4301 جنيه للبيع
دولار اســـترالى
20.3243 جنيه للشراء
20.4234 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
81.7566 جنيه للشراء
82.1160 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
80.0643 جنيه للشراء
80.4181 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
8.4539 جنيه للشراء
8.4946 جنيه للبيع
دينـار اردنـى
43.4185 جنيه للشراء
43.6836 جنيه للبيع
يوان صينى
4.2935 جنيه للشراء
4.3123 جنيه للبيع