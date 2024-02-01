سعر الدولار والعملات اليوم الخميس 1 /2 /2024 فى مصر

يجتمع اليوم الخميس 1 فبراير 2024 البنك المركزي المصري لحسم مصير سعر الدولار و أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ما جعل الكثيرين يبحثون عن سعر الدولار واسعار العملات الاجنبية في البنوك المصرية لرصد مدى استقرارها.

نرصد في التقرير التالي سعر الدولار واسعار العملات اليوم الخميس 1 /2 /2024 في البنوك المصرية و الأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.



سعر الدولار اليوم في مصر

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

30.8272 جنيه للشراء

30.9586 جنيه للبيع



سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر صرف الدولار في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري



سعر صرف الدولار في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

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سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 25-1-2024 فى مصر





سعر الريال السعودي في مصر اليوم

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

8.2201 جنيه للشراء

8.2556 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري



سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم

يورو

33.4166 جنيه للشراء

33.5715جنيه للبيع

جنيــه إسترليـني

39.0765 جنيه للشراء

39.2586جنيه للبيع

دولار كنـدى

22.9865 جنيه للشراء

23.0862 جنيه للبيع

كرون دانمركى

4.4835 جنيه للشراء

4.5030 جنيه للبيع

كرون نرويجى

2.9549 جنيه للشراء

2.9685 جنيه للبيع

كرون ســويدى

2.9616 جنيه للشراء

2.9750 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.7209 جنيه للشراء

35.8898 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.9139 جنيه للشراء

21.0074 جنيه للبيع



دينــار كويتى

100.1792 جنيه للشراء

100.6390 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3920 جنيه للشراء

8.4301 جنيه للبيع

دولار اســـترالى

20.3243 جنيه للشراء

20.4234 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

81.7566 جنيه للشراء

82.1160 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

80.0643 جنيه للشراء

80.4181 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

8.4539 جنيه للشراء

8.4946 جنيه للبيع

دينـار اردنـى

43.4185 جنيه للشراء

43.6836 جنيه للبيع

يوان صينى

4.2935 جنيه للشراء

4.3123 جنيه للبيع