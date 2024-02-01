الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار والعملات اليوم الخميس 1 /2 /2024 فى مصر

الدولار
الدولار

يجتمع اليوم الخميس 1 فبراير 2024 البنك المركزي المصري لحسم مصير سعر الدولار و أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ما جعل الكثيرين يبحثون عن سعر الدولار واسعار العملات الاجنبية في البنوك المصرية لرصد مدى استقرارها.

 

نرصد في التقرير التالي سعر الدولار واسعار العملات اليوم الخميس 1 /2 /2024 في البنوك المصرية و الأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري. 
 

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

30.8272 جنيه للشراء 
30.9586 جنيه للبيع


سعر صرف  الدولار في البنك الأهلي المصري  

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع


سعر الدولار في بنك الإسكندرية
 30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع 
 

سعر صرف  الدولار في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

 

سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع


سعر الدولار مقابل الجنيه المصري


سعر صرف الدولار في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

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سعر الريال السعودي في مصر اليوم

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

8.2201  جنيه للشراء 
8.2556  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
8.19  جنيه للشراء 
8.22  جنيه للبيع


سعر الريال السعودي في بنك مصر  

8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع


سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

8.21  جنيه للشراء
8.25  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 


سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 
8.19 جنيه للشراء
 8.25 جنيه للبيع


سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

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أسعار العملات الأجنبية اليوم

يورو 
33.4166 جنيه للشراء 
33.5715جنيه للبيع

 

جنيــه إسترليـني
39.0765 جنيه للشراء 
39.2586جنيه للبيع

 

دولار كنـدى
22.9865 جنيه للشراء 
23.0862 جنيه للبيع

 

كرون دانمركى
4.4835 جنيه للشراء 
4.5030 جنيه للبيع

 

كرون نرويجى
2.9549 جنيه للشراء 
2.9685 جنيه للبيع

 

كرون ســويدى
2.9616 جنيه للشراء 
2.9750 جنيه للبيع

 

فرنك سويسرى
35.7209 جنيه للشراء 
35.8898 جنيه للبيع

 

100 ين يابانى
20.9139 جنيه للشراء 
21.0074 جنيه للبيع


دينــار كويتى
100.1792 جنيه للشراء 
100.6390 جنيه للبيع

 

درهم اماراتى
8.3920 جنيه للشراء 
8.4301 جنيه للبيع

 

دولار اســـترالى
20.3243 جنيه للشراء 
20.4234 جنيه للبيع

 

دينــار البحــرين
81.7566 جنيه للشراء 
82.1160 جنيه للبيع

 

ريـــال عمـــانى
80.0643  جنيه للشراء 
80.4181  جنيه للبيع

 

ريـــال قطــــرى
8.4539  جنيه للشراء 
8.4946  جنيه للبيع

 

دينـار اردنـى
 43.4185  جنيه للشراء 
43.6836  جنيه للبيع

 

يوان صينى
4.2935  جنيه للشراء 
4.3123  جنيه للبيع

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