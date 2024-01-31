سعر الطن بالشركات.. أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 31 يناير 2024

شهدت أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، حالة من الاستقرار وترصد الدستور أسعار الأسمنت في ظل البحث المستمر عنها من المتعاملون في صناعة مواد البناء، بسبب ارتفاع الأسعار اليومية وحالة المتغيرات للأسعار المتعلقة بمواد البناء والسلع والمنتجات المختلفة، ما جعل الكثير من شركات المقاولات والتطوير العقاري وتجار مواد البناء يبحثون عن الأسعار في السوق مما ساهم ارتفاع معدل البحث عن الأسعار يوميا.

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 31 يناير 2024

سجل سعر طن أسمنت المسلح نحو 2130 جنيها فيما سجل سعر طن أسمنت المخصوص نحو 2130 جنيها، فيما بلغ سعر طن سمنت حلوان نحو 2125 جنيها للطن.

فيما سجل سعر طن أسمنت السويدي نحو 2295 جنيها للطن، فيما سجل سعر طن أسمنت السويس 2135 جنيها للطن، بينما سجل سعر المعلم نحو 2085 جنيها للطن، بينما سجل سعر طن أسمنت وادي النيل 2095 جنيها للطن.

استقرار سعر طن الأسمنت في الأسواق

وتشهد أسعار طن الأسمنت في الأسواق حالة من الاستقار نتيجة تراجع الإقبال على البناء في بعض المشروعات نتيجة ارتفاع تكلفة مواد البناء المختلفة، بالإضافة إلى وجود إنتاج كافي من الأسمنت في مصر، ما ساهم في استقرار سعر الأسمنت في السوق حتى الأن.

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام تمتلك شركة القومية للأسمنت التي كانت تساهم في ضبط الأسعار من خلال الإنتاج الخاص بها في السوق، إلا أنها تعرضت للخسائر والمديونيات ما جعل الوزارة تأخذ قرارا بتصفية الشركة وبيع خطوط الإنتاج بها من أجل سداد المديونيات الخاصة بها لبعض الوزارات والجهات التي كانت تدين شركة القومية للأسمنت.

وتتخذ الحكومة المصرية خطوات جادة للسيطرة على أسعار الأسمنت في السوق وتوفيره بأسعار مناسبة للمواطنين.