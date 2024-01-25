الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تراجع 8 جنيهات

تراجع جديد ..أسعار الأسمنت اليوم الخميس الموافق 25 يناير 2024

أرشيفية
أرشيفية

تحرص "الدستور" على رصد أسعار  الأسمنت باستمرار في إطار العمل على متابعة الأسعار اليومية مع المتغيرات التي تحدث في أسعار السلع والمنتجات .

 وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الخميس، انخفاضًا بنحو 8 جنيهات في سعر الطن، فقد سجل سعر طن  الأسمنت المسلح نحو 2130 جنيهًا للطن فيما سعر أسمنت النصر نحو 2030 جنيها للطن وسجل سعر أسمنت الممتاز 2100 جنيه للطن، فيما سجل سعر طن أسمنت العسكري 2000 جنيها للطن فيما سجعل طن أسمنت التعمير نحو 2120 جنيها للطن .

 وسجل سعر طن أسمنت السويدي نحو 2350 جنيها للطن فيما سجل سعر طن أسمنت حلوان 2040 جنيها للطن.

 وسجل سعر طن أسمنت المخلوط نحو 1250 جنيها كحد أدني للسعر و 1400 جنيها كحد أقصي للطن فيما سجل سعر أسمنت المقاوم نحو 2050 جنيها حد أدني للسعر و2370 جنيها حد أعلى للطن.

وتختلف أسعار الأسمنت في الأسواق حيث يختلف سعر البيع في المصنع عن سعر البيع للتجار وتختلف الأسعار وفقا لكل منطقة عن الأخري حيث تخضع سياسة التسعير وفقا لسياسة الاقتصاد الحر التي تطبقها مصر والتي تعتمد علي سياسة العرض والطلب والمتغيرات اليومية التي تحدث في ارتفاع أسعار تكلفة الانتاج وضريبة القيمة المضافة وسعر الطاقة وارتفاع أجور العمالة التي تعمل في المصانع وتعمل لدي شركات توريد الحديد مما يسهم في النهاية في تحديد سعر بيع طن الأسمنت في السوق .

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