الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين الموافق 22 يناير 2024

الاسمنت
الاسمنت

ترصد الدستور في التقرير أسعار الأسمنت اليوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 في إطار إلقاء الضوء على أسعار السلع والمنتجات الاستراتيجية.
 

أسعار طن الأسمنت اليوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024
 

سجل سعر طن الأسمنت اليوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 نحو 2373 لطن أسمنت الرمادي. 

فيما سجل سعر طن أسمنت المسلح نحو 1750 جنيها للطن 

وسجل سعر طن أسمنت المخصوص نحو 1700 جنيه للطن.

فيما سجل سعر طن أسمنت النصر نحو 1700 جنيه للطن 

بينما سجل سعر أسمنت وادي النيل 1686 جنيها للطن 

فيما سجل سعر طن أسمنت طرة حلوان نحو 1710 جنيهات للطن.
 

سعر طن حديد عز اليوم الأربعاء وأسعار الأسمنت بأنواعه

سعر طن الأسمنت اليوم

فيما سجل سعر طن أسمنت السهم نحو 1680 جنيها للطن، فيما سجل سعر طن الأسمنت الأبيض نحو 3600 جنيه للطن.
 

وسجل سعر طن أسمنت سربو سيناء نحو 3450 جنيها للطن، بينما سجل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض نحو 3550 جنيها للطن.

سعر طن الأسمنت اليوم الاثنين

فيما سجل سعر طن أسمنت الواحة المخلوط نحو 1130 جنيها للطن.

وترصد الدستور أسعار الأسمنت اليوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 في ظل البحث المتكرر يوميا عن أسعار مواد البناء وأهمها سعر طن الأسمنت خاصة في ظل التوسع في عمليات البناء في المدن الجديدة حيث يبحث المتعاملين في سوق الأسمنت  علي الأسعار اليومية في ظل متغيرات الأسعار نتيجة تغير سعر الصرف وارتفاع تكلفة إنتاج مواد البناء في مصر حيث تشهد الأسعار في الأسواق حالة من التغيير اليومي. 

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