سعر طن حديد عز اليوم الأربعاء وأسعار الأسمنت بأنواعه

سعر طن حديد عز اليوم الأربعاء من الاهتمامات التي شغلت أذهان عدد كبير من الأشخاص، عبر مواقع الإنترنت البحثية ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، وذلك خلال الساعات الأخيرة.

وارتفع البحث عن أسعار الحديد في مصر، خاصة حديد عز، حيث اختلفت أسعاره وسجلت ارتفاعًا من جديد في بداية تعاملات اليوم في الأسواق والمصانع المصرية، ليصعد سعر طن حديد عز مرة أخرى بنحو 188 جنيهاً، ليصل سعره الآن إلى 43589 جنيهًا، وسوف نعرض لكم الأسعار بالتفصيل خلال السطور التالية.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 17 /1 /2024

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الأربعاء 17 /1 /2024

وصل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 41962 جنيها، بزيادة 158 جنيهاً في الطن الواحد.

سجل سعر طن حديد عز نحو 43589 جنيهاً، بزيادة 188 جنيه في الطن الواحد.

سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 17 /1 /2024 في المصانع

وصل سعر طن حديد المصريين اليوم الاربعاء 17 يناير حوالي 39,500 جنيه.

بلغ سعر طن حديد مصر ستيل اليوم الاربعاء 17 يناير حوالي 39000 جنيه للطن.

وصل سعر طن حديد العتال اليوم 17 يناير 39,500 جنيه.

سجل سعر طن حديد المعادي اليوم نحو 38,500 جنيه.

سجل سعر طن حديد الكومى اليوم الأربعاء 38 ألف جنيه.

سجل سعر طن حديد المراكبي اليوم 39 ألفا و500 جنيه.

وصل سعر طن حديد عطية إلى 39 ألفا و200 جنيه.

سجل سعر طن حديد العشرى اليوم 39 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 17 يناير في مصر