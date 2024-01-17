الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر طن حديد عز اليوم الأربعاء وأسعار الأسمنت بأنواعه

حديد عز
حديد عز

سعر طن حديد عز اليوم الأربعاء من الاهتمامات التي شغلت أذهان عدد كبير من الأشخاص، عبر مواقع الإنترنت البحثية ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، وذلك خلال الساعات الأخيرة.

وارتفع البحث عن أسعار الحديد في مصر، خاصة حديد عز، حيث اختلفت أسعاره وسجلت ارتفاعًا من جديد في بداية تعاملات اليوم في الأسواق والمصانع المصرية، ليصعد سعر طن حديد عز مرة أخرى بنحو 188 جنيهاً، ليصل سعره الآن إلى 43589 جنيهًا، وسوف نعرض لكم الأسعار بالتفصيل خلال السطور التالية.

 

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 17 /1 /2024

  • سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الأربعاء 17 /1 /2024
  • وصل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 41962 جنيها، بزيادة 158 جنيهاً في الطن الواحد.
  • سجل سعر طن حديد عز نحو 43589 جنيهاً، بزيادة 188 جنيه في الطن الواحد.
  • سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 17 /1 /2024 في المصانع
  • وصل سعر طن حديد المصريين اليوم الاربعاء 17 يناير حوالي 39,500 جنيه.
  • بلغ سعر طن حديد مصر ستيل اليوم الاربعاء 17 يناير حوالي 39000 جنيه للطن.
  • وصل سعر طن حديد العتال اليوم 17 يناير 39,500 جنيه.
  • سجل سعر طن حديد المعادي اليوم نحو 38,500 جنيه.
  • سجل سعر طن حديد الكومى اليوم الأربعاء 38 ألف جنيه.
  • سجل سعر طن حديد المراكبي اليوم 39 ألفا و500 جنيه.
  • وصل سعر طن حديد عطية إلى 39 ألفا و200 جنيه.
  • سجل سعر طن حديد العشرى اليوم 39 ألف جنيه.

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أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 17 يناير في مصر

  • سجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم 2350 جنيها، بزيادة 36 جنيهاً للطن.
  • سجل سعر طن أسمنت المسلح  1750 جنيها.
  • سجل سعر طن أسمنت النصر حوالي 1700 جنيه.
  • سجل سعر طن أسمنت المخصوص 1700 جنيه.
  • سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان بـ 1710 جنيهات.
  • سجل سعر أسمنت السهم حوالي 1680 جنيهاً للطن.
  • سجل سعر طن الأسمنت الأبيض 3600 جنيه.
  • سجل سعر أسمنت الواحة الأبيض اليوم 3550 جنيهًا للطن.
  • سجل سعر أسمنت الواحة المخلوط اليوم الأربعاء 1130 جنيهًا للطن.
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