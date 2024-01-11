تفقده مدبولي.. مصنع حديد عز بالسخنة "قلعة صناعية"

يعتبر مصنع حديد عز من أكبر قلاع إنتاج الحديد في مصر والشرق الأوسط، منذ بداية إنشاءه وحتى الآن، حيث يعتمد المصنع على أحدث التقنيات والأساليب العالمية في صناعات الحديد، بما يضعه في مصاف أكبر مصانع إنتاج الحديد، بإجمالي استثمارات 5.9 مليار دولار في مجمعات حديد عز بالسخنة والدخيلة ومدينة السادات.

ويستعرض "الدستور" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن مصنع حديد عز بالسخنة.

معلومات عامة عن مصنع حديد عز

إجمالي إنتاج حديد عز في عام 2023 من الصلب بلغ 6.2 مليون طن، توزيعهم كالآتي:

800 ألف طن من لفائف أسلاك الصلب (Wire Rod) والتي تعتمد عليه صناعات الأسلاك والمسامير، الشبك الحديدي الجاهز وتسليح الخرسانة في المنشآت.

2.8 مليون طن من حديد التسليح الأطوال وهو أساس كبرى المنشآت في مصر من بنية تحتية واسكان وغيرها وتعتمد عليه شركات المقاولات الكبرى.

2.3 مليون طن من الصلب المسطح المدرفل على الساخن الذي يدخل في صناعات:

الأجهزة المنزلية

مكونات السيارات (تشمل الجسم، أجزاء التعليق والعجل والشاسيه وغيرها)

بناء السفن والحاويات

أسطوانات البوتاجاز

الهياكل المعدنية

مواسير المياه والغاز

خزانات الغاز والبترول

صادرات حديد عز

حققت صادرات المجموعة في 2023 إجمالي 1.5 مليار دولار بزيادة 95% عن 2022، وحدثت الطفرة الكبرى في الصادرات في الربع الثاني، ومن المتوقع أن تصل الصادرات بنهاية مارس 2024 إلى 1.75 مليار دولار، ومن الجدير بالذكر أن منتجات حديد عز يتم تصديرها لـ 35 دولة، على رأسها أسبانيا، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا.

مصادر الطاقة والنقل

تم تشغيل فرن الصهر الجديد بمجمع السخنة بتكلفة استثمارية 4.2 مليار جنيه في مايو 2023، حيث وفرت وزارة الكهرباء طاقة كهربائية بقدرة 200 ميجا وات في مدة قياسية، وأتاحت الكفاءة التشغيلية للطرق والموانئ سهولة النقل الداخلي للخامات بين المواقع الإنتاجية والتصدير لجميع انحاء العالم.

وأضاف الفرن الجديد 1.6 مليون طن من الصلب السائل سنويا، تم استغلالها بالكامل في زيادة التصدير، والتوسع في زيادة الإنتاج النهائي وفتح أسواق تصديرية جديدة.

تطوير إنتاج الحديد في مصر

يعتبر حديد عز أول من قاد التحول من صلب 52 (St 52) الي صلب 60 (Gr. 60) الأعلى صلابة في النصف الثاني من التسعينات،و في ديسمبر 2018، قامت حديد عز بإنتاج رتبة الصلب عالي المقاومة B500DWR للاستخدام في البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية.

العمالة

يبلغ اجمالي العمالة بالمجموعة 10،000 نصفهم تقريبًا من المهندسين والفنيين.

تهدف السياسة العامة للموارد البشرية بالشركة الي استقطاب الكوادر البشرية المتميزة والحفاظ عليها من خلال منظومة لتطوير المهارات والقدرات بالإضافة الي توفير دخل مادي ومزايا تضاهي الأفضل في الصناعة:

يتم توفير تأمين صحي شامل للعاملين وأسرهم بتكلفة سنوية تتخطى 200 مليون جنيه.

الاستثمار في مواردنا البشرية من خلال برامج التعلم والتطوير المستمر داخل وخارج مصر:

24 برنامج فني أساسي ومتقدم لجميع الفنيين والمهندسين

إيفاد موظفين للحصول على درجات علمية متقدمة مثل الماجيستير والدكتوراة من كبرى الجامعات المصرية والأجنبية.

التوسعات المستقبلية

حصلت حديد عز على موافقة وزارة الصناعة لمشروعين جديدين:

إنشاء مصنع جديد للمسطحات المدرفلة على الساخن بطاقة إنتاجية مليون طن سنويًا:

رفع الطاقة الإنتاجية للمجموعة إلى 3.3 مليون طن سنويا لتغطية الصادرات وتلبية النمو المتوقع في السوق المحلي.

المنافسة مع الواردات (650 ألف طن في 2023) وإحلالها.

إضافة وحدة للمعالجة الكيميائية لزيادة القيمة المحلية المضافة.

إنشاء مصنع لألواح الصلب (Steel Plates) بطاقة إنتاجية مليون طن سنويًا:

إنتاج محلي يحل محل الواردات (350 ألف طن) وتصدير الفائض.

تلبية الطلب المحلي في مجال صناعة السفن والشحن البحري، الإنشاءات، خزانات الغاز والمعدات الثقيلة للاستخدامات العسكرية.