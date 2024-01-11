سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس 2024/1/11

ارتفعت أسعار مواد البناء من جديد، منها سعر الحديد الذي ارتفع 200 جنيه تقريبًا في معظم الشركات المصنعة في مصر، الأمر الذي يؤثر بدوره على أسعار مختلف المواد المتعلقة والمرتبطة بحركة العمران في السوق العمراني المصري.

ننشر في التقرير التالي أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 11 /1 /2024 في آخر تحديث للأسعار المتداولة في الأسواق مع مراعاة اختلافها قليلًا من محافظة لأخرى.

أسعار الحديد اليوم في مصر



سعر الحديد بيانكو 40،000 جنيه.

سعر الحديد بشاى 42،500 جنيه.

سعر الحديد العتال 42،300 جنيه.

حديد المعادى 42،200 جنيه.

حديد الكومى 42،200 جنيه.

حديد المراكبى 42،400 جنيه.

حديد عطية 42،200 جنيه.

حديد العشري 42،100 جنيه.

حديد المصريين 42،000 جنيه.

حديد الجيوشي 42،000 جنيه.

حديد سرحان 40،300 جنيه.

حديد مصر ستيل 42،700 جنيه.

سعر حديد عز

ارتفع سعر حديد عز من جديد، حيث بلغ الطن 43،000 جنيه بعد أن كان سعره 42،800 في معاملات بداية الأسبوع الجاري.



أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت المعلم 2،020 جنيه.

اسمنت السهم 2،020 جنيه.

أسمنت الفهد 1،990 جنيه.

أسمنت وادي النيل 2،020 جنيه.

العسكري بني سويف 2،020 جنيه.

أسمنت المسلح 2،130 جنيه.

جنوب الوادي 1،990 جنيه.

أسمنت المخصوص 2،050 جنيه.

أسمنت السويس 2،090 جنيه.

أسمنت السويدي 2،350 جنيه.

أسمنت العسكري 2،000 جنيه.

أسمنت النصر 2،050 جنيه.

أسمنت سيناء 42.5 1،990 جنيه.

أسمنت حلوان 2،040 جنيه.

أسمنت المنيا 2،020 جنيه.

أسمنت المهندس 2،200 جنيه.

أسمنت تايتان 2،010 جنيه.

أسمنت المصري 2،010 جنيه.

أسمنت الممتاز 2،100 جنيه.

أسمنت التعمير 2،120 جنيه.

أسمنت الصعيد 2،200 جنيه.

أسمنت أسيوط 2،200 جنيه.

أسمنت المصريين 2،150 جنيه.

أسمنت العامرية عادة 2،360 جنيه.

أسمنت البرج 2،350 جنيه.

أسمنت الماكس 2،260 جنيه.

أسمنت النهضة 2،220 جنيه.

أسمنت أسوان 2،130 جنيه.

أسمنت السد العالي 2،130 جنيه.

أسمنت قنا 2،250 جنيه.