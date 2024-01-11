الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس 2024/1/11

مواد البناء
مواد البناء

ارتفعت أسعار مواد البناء من جديد، منها سعر الحديد الذي ارتفع 200 جنيه تقريبًا في معظم الشركات المصنعة في مصر، الأمر الذي يؤثر بدوره على أسعار مختلف المواد المتعلقة والمرتبطة بحركة العمران في السوق العمراني المصري.

ننشر في التقرير التالي أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 11 /1 /2024 في آخر تحديث للأسعار المتداولة في الأسواق مع مراعاة اختلافها قليلًا من محافظة لأخرى.

 

أسعار الحديد اليوم في مصر 

سعر الحديد بيانكو 40،000 جنيه.
سعر الحديد بشاى 42،500 جنيه.
سعر الحديد العتال 42،300 جنيه.
حديد المعادى 42،200 جنيه.
حديد الكومى 42،200 جنيه.
حديد المراكبى 42،400 جنيه.
حديد عطية 42،200 جنيه.
حديد العشري 42،100 جنيه.
حديد المصريين 42،000 جنيه.
حديد الجيوشي 42،000 جنيه.
حديد سرحان 40،300 جنيه.
حديد مصر ستيل 42،700 جنيه.

سعر حديد عز 

ارتفع سعر حديد عز من جديد، حيث بلغ الطن 43،000 جنيه بعد أن كان سعره 42،800 في معاملات بداية الأسبوع الجاري.
 

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 9/1/2024

رئيس جهاز العبور يشن حملة للقضاء على مخالفات البناء والعشوائيات بالأحياء

أسعار الأسمنت اليوم 

أسمنت المعلم 2،020 جنيه.
اسمنت السهم 2،020 جنيه.
أسمنت الفهد 1،990 جنيه.
أسمنت وادي النيل 2،020 جنيه.
العسكري بني سويف 2،020 جنيه.
أسمنت المسلح 2،130 جنيه.
جنوب الوادي 1،990 جنيه.
أسمنت المخصوص 2،050 جنيه.
أسمنت السويس 2،090 جنيه.
أسمنت السويدي 2،350 جنيه.
أسمنت العسكري 2،000 جنيه.
أسمنت النصر 2،050 جنيه.
أسمنت سيناء 42.5 1،990 جنيه.
أسمنت حلوان 2،040 جنيه.
أسمنت المنيا 2،020 جنيه.
أسمنت المهندس 2،200 جنيه.
أسمنت تايتان 2،010 جنيه.
أسمنت المصري 2،010 جنيه.
أسمنت الممتاز 2،100 جنيه.
أسمنت التعمير 2،120 جنيه.
أسمنت الصعيد 2،200 جنيه.
أسمنت أسيوط 2،200 جنيه.
أسمنت المصريين 2،150 جنيه.
أسمنت العامرية عادة 2،360 جنيه.
أسمنت البرج 2،350 جنيه.
أسمنت الماكس 2،260 جنيه.
أسمنت النهضة 2،220 جنيه.
أسمنت أسوان 2،130 جنيه.
أسمنت السد العالي 2،130 جنيه.
أسمنت قنا 2،250 جنيه. 

txt

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 في مصر خلال منتصف التعاملات

txt

وفد من نقابة المهندسين يناقش مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

سعر الحديد أسعار مواد البناء سعر الحديد اليوم اسعار الاسمنت اليوم سعر حديد عز

الأكثر قراءة

عاجل.. هبوط مروحية أممية اضطراريا فى الصومال وأنباء عن احتجاز رهائن

أسعار الدواجن.. سعر الفراخ اليوم الخميس 11 يناير 2024 فى مصر

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد بالوصول الى القرى اللبنانية

بعد زيادة أعدادهم إلى 9 ملايين لاجئ.. مصر تُحسن استقبال ضيوفها

عاجل.. فيضانات وانقطاع الكهرباء.. عاصفة قوية تضرب الساحل الشرقى للولايات المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يستقبل الرئيسين المصرى والفلسطينى قبيل ساعات من عقد قمة العقبة الثلاثية من أجل غزة

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا