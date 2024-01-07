الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد 7-1-2024

استقرت أسعار مواد البناء شاملة سعر الحديد والأسمنت، بعد سلسلة من الارتفاعات في السوق المصري رغم الهدوء الحذر في الأسعار العالمية، الأمر الذي ينعكس بدوره على أسعار الوحدات السكنية في مصر.

ننشر في التقرير التالي أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 7-1-2024 في مصر في أخر تحديث للأسعار.



أسعار الحديد اليوم

سعر الطن حديد بيانكو 40،000 جنيها.

سعر الطن حديد بشاى 42،000 جنيها.

سعر الطن حديد العتال 41،500 جنيه.

سعر الطن حديد المعادى 40،200 جنيه

سعر الطن حديد الكومى 40،300 جنيه.

سعر الطن حديد المراكبى 41،500 جنيه.

سعر الطن حديد عطية 41،300 جنيه.

سعر الطن حديد العشري 40،100 جنيه.

سعر الطن حديد المصريين 42،000 جنيه.

سعر الطن حديد الجيوشي 41،500 جنيه.

سعر الطن حديد سرحان 40،300 جنيه.

سعر الطن حديد مصر ستيل 40،200 جنيه.

سعر حديد عز

بلغ سعر الطن من حديد عز 42،800 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم



أسمنت المعلم 2،020 جنيها.

اسمنت السهم 2،020 جنيها.

أسمنت الفهد 1،990 جنيها.

أسمنت وادي النيل 2،020 جنيها.

العسكري بني سويف 2،020 جنيها.

أسمنت المسلح 2،130 جنيها.

جنوب الوادي 1،990 جنيها.

أسمنت المخصوص 2،050 جنيها.

أسمنت السويس 2،090 جنيها.

أسمنت السويدي 2،350 جنيها.

أسمنت العسكري 2،000 جنيه.

أسمنت النصر 2،050 جنيها.

أسمنت سيناء 42.5 1،990 جنيها.

أسمنت حلوان 2،040 جنيها.

أسمنت المنيا 2،020 جنيها.

أسمنت المهندس 2،200 جنيه.



أسعار مواد البناء

أسمنت تايتان 2،010 جنيهات.

أسمنت المصري 2،010 جنيهات.

أسمنت الممتاز 2،100 جنيه.

أسمنت التعمير 2،120 جنيها.

أسمنت الصعيد 2،200 جنيه.

أسمنت أسيوط 2،200 جنيه.

أسمنت المصريين 2،150 جنيها.

أسمنت العامرية عادة 2،360 جنيها.

أسمنت البرج 2،350 جنيها.

أسمنت الماكس 2،260 جنيها.

أسمنت النهضة 2،220 جنيها.

أسمنت أسوان 2،130 جنيها.

أسمنت السد العالي 2،130 جنيها.

أسمنت قنا 2،250 جنيها.

