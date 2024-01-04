الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 4 يناير 2024

مواد البناء
مواد البناء

يقدم موقع الدستور نشرته الاقتصادية اليومية عن أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت في مصر في ضوء تأثيرها على حركة العمران المصري وانعكاس أسعارها على أسعار الوحدات السكنية وحركة العرض والطلب.
 

وننشر في التقرير التالي أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 4 يناير 2024 في مصر وفق آخر تحديث استقرت عليه الأسعار  في المعاملات اليومية.
 

اسعار الحديد اليوم 
سعر طن حديد بشاى 42،000 جنيه.
سعر الحديد العتال 41،500 جنيه.
سعر الحديد المعادى 40،200 جنيه.
سعر طن حديد الكومى 40،300 جنيه.
سعر الحديد المراكبى 41،500 جنيه.
سعر طن حديد عطية 41،300 جنيه.
سعر الحديد  العشري 40،100 جنيه.
سعر طن حديد المصريين 42،000 جنيه.
سعر طن حديد الجيوشي 41،500 جنيه.
سعر طن حديد سرحان 40،300 جنيه.
سعر طن حديد مصر ستيل 40،200 جنيه.
سعر طن حديد بيانكو 40،000 جنيها.
 

سعر حديد عز 

اما بالنسبة لسعر الطن من حديد عز الذي يعتبر اكثر تداول في السوق المصري فاستقر عند نفس القيمة دون تحركات  جديدة حيث بلغ  42،800 جنيه.
 

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مصدر: زيادة أسعار شرائح الكهرباء لا تمثل القيمة الحقيقية لتكلفة الإنتاج

اسعار الأسمنت في معاملات اليوم

سعر  أسمنت المعلم 1،980 جنيها.
سعر أسمنت السهم 1،980 جنيها.
سعر أسمنت الفهد 1،980 جنيها.
سعر أسمنت وادي النيل 1،980 جنيه
سعر العسكري بني سويف 1،980 جنيها.
سعر أسمنت المسلح 2،100 جنيه.
سعر جنوب الوادي 1،980 جنيها.
سعر أسمنت المخصوص 2،050 جنيها.
سعر أسمنت السويس 2،080 جنيها.
سعر أسمنت السويدي 2،300 جنيه.
سعر أسمنت العسكري 2،000 جنيه.
سعر أسمنت النصر 2،030 جنيها.
سعر أسمنت سيناء 42.5 1،970 جنيه.
سعر أسمنت حلوان 2،050 جنيها.
سعر أسمنت المنيا 2،120 جنيها.
سعر أسمنت المهندس 2،250 جنيها.
سعر أسمنت تايتان 2،080 جنيها.
سعر أسمنت المصري 2،080 جنيها.
سعر أسمنت الممتاز 2،100 جنيه.
سعر أسمنت التعمير 2،200 جنيه.
سعر أسمنت الصعيد 2،250 جنيها.
سعر أسمنت أسيوط 2،260 جنيها.
سعر أسمنت المصريين 2،210 جنيهات.
سعر أسمنت العامرية عادة 2،360 جنيها.
سعر أسمنت الماكس 2،260 جنيها.
سعر أسمنت النهضة 2،220 جنيها.
سعر أسمنت أسوان 2،180 جنيها.
سعر أسمنت السد العالي 2،170 جنيها.
سعر أسمنت قنا 2،270 جنيها.

 

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سعر الحديد أسعار مواد البناء اسعار الحديد اليوم اسعار الأسمنت في معاملات اليوم سعر حديد عز

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