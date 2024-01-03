الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار باقات الانترنت الأرضي وي بعد الزيادة الجديدة في يناير 2024

الانترنت الأرضي
الانترنت الأرضي

مع بداية يوم جديد وارتفاع أسعار كروت الشحن يحرص المواطنين على معرفة أسعار باقات الانترنت الأرضي وي عبر جوجل، حيث ارتفعت معدلات البحث بالمحرك العالمي «جوجل» وذلك يكون بشأن أسعار باقات الإنترنت الإرضي، وجاء ذلك عقب أن قررت الشركة المصرية للاتصالات we، المسؤولة عن تشغيل الإنترنت بمصر، برفع أسعار باقات الإنترنت، وذلك ابتداءا من يناير الحالي.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي

ويستعرض «الدستور» في هذا التقرير أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي عقب وقبل الزيادة في هذه السطور التالية.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة على باقات الإنترنت

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات «وي»، في يوم الإثنين الماضي، على موقع الشركة الرسمي، بـ رفع سعر باقات الإنترنت الأرضي وي، على أن ستطبق الزيادة الجديدة في السعر ابتداءا من يوم ٥ يناير الجاري، مع التصفح المجاني بالمواقع الإلكترونية التعليمية والخدمية الحكومية.

قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي

  • زيادة باقة 140 جيجابايت، وهي الباقة الأكثر شعبية، لـ 160 جنيها، بدلا من مبلغ 120 جنيها.
  • زيادة باقة 200 جيجابايت إلى قيمة 225 جنيها بدلا من مبلغ 170 جنيها.
  • زيادة باقة 250 جيجابايت بمبلغ 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات.
  • زيادة باقة 400 جيجابايت بمبلغ 440 جنيها بدلا من 340 جنيها.
  • زيادة سعر باقة 600 جيجا إلى قيمة 650 جنيها بدلا من 500 جنيه.
  • زيادة باقة 1 تيرابايت بمبلغ 1050 جنيها بدلا من 800 جنيه.

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أسعار الباقات والإنترنت المحمول

ويشار إلى أن شركات الاتصالات في مصر في السوق المصري، منها المصرية للاتصالات وشركة اتصالات الإماراتية وشركة فودافون مصر وأورانج، أقرت منذ أيام، برفع أسعار الباقات والإنترنت المحمول.

كما أن أكدت الشركات أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق على رفع أسعار كروت الفكة في جميع شركات الاتصالات بنسبة تصل إلى 10%، وبدأت الشركات في تطبيق تلك الزيادة يوم الخميس الماضي 28 ديسمبر 2023، على جميع المواطنين.

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