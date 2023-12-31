لو فاتك التريند| وحدة إسرائيلية جديدة تحارب في غزة.. وأسعار كروت الشحن الأبرز

تنوعت أخبار التريند خلال الساعات الماضية ما بين أخبار إجتماعية وأخرى فنية وأخبار عن غزة في هذا السياق ترصد الدستور أبرز أخبار التريند.

وزير النقل: تشغيل 6 محطات مترو تجريبيا بالركاب بالخط الثالث.. غدا

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم المختلفة فقد تقرر صباح غد الاثنين الموافق 1 يناير 2024 التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج والذي يشتمـل علـى 6 محطات هي (السـودان - إمبابة - البوهي - القـومية العربيـة - الطـريق الدائـري - محــور روض الفرج) وذلك لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هو هدية الرئيس السيسي لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.

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رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

يحرص المواطنين مع انتشار أقاويل على السوشيال ميديا معرفة أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة، حيث وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على ارتفاع سعر كروت الفكة المقدمة من عدد 4 شركات اتصالات ستعمل في الأسواق المصرية، مع تثبيت سعر كروت شحن الرصيد ودقيقة المحمول وتكون عند آخر مستوياتها.

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محمد إمام يتصدر إيرادات السينما بـ"أبو نسب".. ويواصل تصوير "شمس الزناتى"

استطاع فيلم "أبو نسب" تحقيق نجاح كبير منذ انطلاق عرضه بدور السينما قبل 10 أيام، متفوقًا على باقى الأفلام المعروضة.

وحقق فيلم أبونسب من بطولة محمد عادل إمام وياسمين صبري، أمس السبت، إيرادات بلغت قيمتها 1.570.654 جنيه، ليتصدر قائمة إيرادات أفلام السينما بدور العرض أمس ويحتل المركز الأول.

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"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

كشف موقع صحيفة "جيروزاليم بوست" في نسختها الإنجليزية تفاصيل عن وحدة نخبة متعددة الأبعاد تابعة لـ"الجيش الإسرائيلي" تحارب حماس في قطاع غزة، حيث أمضى محررون من الصحيفة ساعات مع الوحدة في جباليا داخل قطاع غزة.

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