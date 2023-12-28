الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تنظيم الاتصالات يناقش "حماية المنافسة" داخل القطاع

حماية المنافسة
حماية المنافسة

استقبل د.محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الخميس، المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمقر جهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية.

جاء ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع الطرفين بهدف التعاون والتكامل فيما بين الأجهزة من أجل ضمان حماية المنافسة الحرة داخل قطاع الاتصالات الذي يهم قطاع عريض من المواطنين في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين الجهازين.

حضر اللقاء كذلك كلٌّ من المهندس محمد إبراهيم - رئيس قطاع الحوكمة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمستشار أحمد عبد الناصر خطاب المستشار القانوني لجهاز حماية المنافسة.

ودار النقاش حول نتائج ورشة العمل التي عقدها الجهازان مع المطورين العقاريين وشركات الاتصالات، ودراسة ملاحظاتهم بشأن مسودة إرشادات تنظيم خدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة، ومعالجة المشكلات التي تواجه المستخدمين في المجمعات العمرانية المغلقة وكيفية حلها وتلافي حدوثها مستقبلًا، مع التوصية بإجراء مزيد من ورش العمل المشتركة مع المطورين العقاريين وشركات الاتصالات العاملة في تلك المجمعات من أجل حماية مصالح المستهلكين.

الإجراءات المجمعات العمرانية المطورين المجمعات المستهلكين مصالح المستهلكين الممارسات الاحتكارية بروتوكول تعزيز المنافسة مناخ الاستثمار القطاع الحيوي قانون حماية المنافسة

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