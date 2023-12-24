تأجيل الافتتاح الرسمى لمحطات المترو إلى 25 يناير المقبل

كشف مصدر مسئول عن تأجيل الافتتاح الرسمي لمحطات المترو (السودان - إمبابة - البوهي - القومية - الطريق الدائري وأخيرًا محور روض الفرج) والتي كان محدد لها اليوم الأحد، مشيرًا إلى أنه تم تأجيل الافتتاح إلى 25 يناير المقبل.

وأضاف المصدر لـ"الدستور" أن المحطات جاهزه للافتتاح وتعمل على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن محطتي إمبابة والقومية مفتوحة للركاب.

جدير بالذكر أن مصدر مسئول بوزارة النقل صرح لـ"الدستور" بأن وزير النقل المهندس كامل الوزير عقد اجتماعًا موسعًا حضره قيادات وزارة النقل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وقرر تحديد موعد افتتاح 6 محطات يوم الأحد المقبل.

وأشار المصدر إلى أن الافتتاح سيحظى بالتغطية الإعلامية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من كل الأعمال بتلك المحطات، كما تم التشغيل التجريبي لها.

وأفاد المصدر المسئول فى تصريحات صحفية بأنه تم وضع خريطة محطات المترو المحدثة للخط الثالث وإدراج المحطات الجديدة على تلك الخريطة.

وأضاف المصدر، لـ"الدستور" أنه تم تظليل المحطات المتوقع افتتاحها للركاب قريبًا باللون الأخضر وهي: (السودان - إمبابة - البوهي - القومية - الطريق الدائري وأخيرًا محور روض الفرج).

توسعة شبكة خطوط المترو

وأشار إلى أن الافتتاح لـ6 محطات مترو جديدة تدخل ضمن خطة الدولة في توسعة شبكة خطوط المترو، حيث يتم وضع اللمسات الأخيرة استعدادًا للتشغيل التجريبي لافتتاحها.

وأوضح أنه من المتوقع أن تضيف الـ6 محطات 300 ألف راكب يوميًا.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية للأنفاق انتهت من إنشاء محطة مترو السودان، التي تستوعب 50 ألف راكب يوميًا، ومن المقرر تشغيلها خلال أيام، حيث تخدم المحطة سكان المناطق المحيطة بشارع السودان وتقع ضمن الخط الثالث لمترو الأنفاق.