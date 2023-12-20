اعرف 5 خدمات يقدمها الصراف الآلي TVM لتذاكر مترو الأنفاق

شهدت ماكينات الصراف الآلي TVM إقبالا كبيرا من الركاب، حيث تقدم هذه الماكينات 5 خدمات تقدمها الصراف الآلي لتذاكر مترو الأنفاق

- بيع تذاكر الرحلة الواحدة غير المخفظة حتى ١٠ تذاكر فى العملية الواحدة.

- بيع وشحن محفظة التذاكر.

- تجديد اشتراكات الجمهور وإعادة شحن محفظة التذاكر.

- تقبل الماكينة العملات الورقية من فئات ٥ _١٠ _ ٢٠ _ ٥٠ _ ١٠٠ _ ٢٠٠ جنيه وكذلك العملات المعدنية فئة الجنيه ونصف جنيه.

-كذلك يمكن شراء تذاكر رحلة واحدة من رصيد كارت محفظة مشحون والتى تعتبر خدمة جديدة لجمهور الركاب تتيح لحامل المحفظة استخدام الرصيد لشراء تذاكر لذويه دون الالتزام بهم فى محطات الخروج.

يذكر أن المهندس على الفضالي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، يرافقه المهندس خالد صبرة رئيس مجلس الإدارة، تفقد محطة الشهداء؛ لمتابعة تشغيل ماكينات الصراف الآلي TVM بعد تركيبها وتشغيلها بمحطات المترو بالخطين الأول والثانى.

جاء ذلك فى إطار توجيهات المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بضرورة تقديم أفضل خدمة لجمهور ركاب مترو أنفاق القاهرة الكبرى، ولتخفيف الزحام على شبابيك التذاكر من خلال وضع خطة لميكنة عمليات التشغيل لضمان أفضل خدمة تقدم للجمهور، حيث تم تفعيل ووضع ماكينات آلية TVM لصرف التذاكر وتجديد الاشتراكات وشحن محفظة التذاكر.

كما جرى تركيب وتوزيع ماكينات الصراف الآلي بمحطات المترو المختلفة بالخطين الأول والثانى، طبقا لكثافة الركاب بالمحطات، والتى تتميز بسهولة الاستخدام من خلال شاشة سهلة الاستخدام تعرض بيانات إمكانات الماكينة من خلال اللغة العربية أو الإنجليزية، ويمكن للمستخدم التبديل بينهما حسب الاختيار، وتتيح الماكينات الآلية، الصراف الآلي TVM، العديد من الخدمات، منها بيع تذاكر الرحلة الواحدة غير المخفضة حتى ١٠ تذاكر فى العملية الواحدة، وبيع وشحن محفظة التذاكر، وأيضا تجديد اشتراكات الجمهور، وإعادة شحن محفظة التذاكر، كما تقبل الماكينة العملات الورقية من فئات ٥- ١٠- ٢٠- ٥٠- ١٠٠- ٢٠٠ جنيه، وكذلك العملات المعدنية فئة الجنيه ونصف الجنيه.