الفضالي وصبره يتفقدان TVM محطة الشهداء لصرف التذاكر وتجديد الإشتراكات دون تدخل بشرى

تفقد المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، يرافقه المهندس خالد صبره رئيس مجلس الإدارة، اليوم السبت، محطة الشهداء لمتابعة تشغيل ماكينات الصراف الآلي TVM بعد تركيبها وتشغيلها بمحطات المترو بالخط الاول والثانى.

جاء ذلك فى إطار توجيهات المهندس كامل الوزير وزير النقل،بضرورة تقديم أفضل خدمة لجمهور ركاب مترو أنفاق القاهرة الكبرى ولتخفيف الزحام على شبابيك التذاكر من خلال وضع خطة لميكنة عمليات التشغيل لضمان أفضل خدمة تقدم للجمهور، حيث تم تفعيل ووضع ماكينات آلية TVM لصرف التذاكر وتجديد الإشتراكات وشحن محفظة التذاكر.

كما تم تركيب وتوزيع ماكينات الصراف الآلي بمحطات المترو المختلفة بالخطين الأول والثانى طبقا لكثافة الركاب بالمحطات والتى تتميز بسهولة الإستخدام من خلال شاشة سهلة الإستخدام تعرض بيانات إمكانيات الماكينة من خلال اللغة العربية أو الإنجليزية ويمكن للمستخدم التبديل بينهما حسب الإختيار، وتتيح الماكينات الآليه الصراف الآلي TVM العديد من الخدمات منها بيع تذاكر الرحلة الواحدة الغير مخفظه حتى ١٠ تذاكر فى العملية الواحدة، وبيع وشحن محفظة التذاكر.

وايضا تجديد اشتراكات الجمهور وإعادة شحن محفظة التذاكر، كما تقبل الماكينة العملات الورقية من فئات ٥ _١٠ _ ٢٠ _ ٥٠ _ ١٠٠ _ ٢٠٠ جنيه وكذلك العملات المعدنية فئة الجنيه ونصف جنيه.

شراء تذاكر رحلة واحدة من رصيد كارت محفظة مشحون

كذلك،يمكن شراء تذاكر رحلة واحدة من رصيد كارت محفظة مشحون والتى تعتبر خدمة جديدة لجمهور الركاب تتيح لحامل المحفظة إستخدام الرصيد لشراء تذاكر لذويه دون الإلتزام بهم فى محطات الخروج.

وتسعى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لتقديم كل ما هو حديث ويساهم فى رحلة مريحة سريعة آمنة لجمهور الركاب من مستخدمي الخطين الأول والثانى.

كما ناشد" أحمد عبدالهادي بكير " المتحدث الرسمى للمترو "جمهور الركاب بالخط الأول والثاني التواصل عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضًا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضًا عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg، وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.

شارك بالجولة المهندس إيهاب فهيم مساعد رئيس الشركة للهندسة الكهربائية والميكانيكية والمهندس مصطفى فاضل مساعد رئيس الشركة للتشغيل بالخط الثاني وأحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة ومحمد الجرف مدير عام إيرادات الركاب بالخطين الأول والثاني وأشرف طاحون مدير عام تنفيذى إيرادات الركاب بالخط الثاني والأستاذ إيهاب سلامة مدير عام تنفيذي إيرادات الركاب بالخط الأول والمهندس تامر عمر مدير عام المحطات بالخط الأول والمهندس حسام صلاح مدير عام المحطات بالخط الثاني واللواء حسام رشدى مدير عام الأمن بالشركة والعميد ياسر عبدالله وكيل إدارة الأمن وعدد من قيادات الشركة والمهندسين والفنيين العاملين بالشركة.