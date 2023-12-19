مترو الأنفاق: فريق من العاملين لمساعدة الركاب لاستخدام ماكينات الصراف الآلى

كلف المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالتعاون مع الإدارة العامة لإيرادات الركاب بالخطين الأول والثاني، بتوجيه ومساعدة المواطنين على استخدام ماكينات الصراف الآلي TVM بعد تركيبها وتشغيلها بـمحطات المترو بالخط الأول والثانى، حيث تم تخصيص فريق عمل من الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بشركة المترو بالتعاون مع فريق عمل من إدارة إيرادات الركاب بالخطين الأول والثاني، حيث يتواجدون على ماكينات الصراف الآلي TVM لتقديم المساعدة والتعريف بالخدمات التى تقدمها الماكينة، وتلاحظ منذ بدء اليوم الأول لدخول الخدمة المميكنة الجديدة تخفيف الزحام على شبابيك التذاكر ومكاتب الاشتراكات.

كانت الشركة، أعلنت فى بيان سابق، عن أنه قد تم وضع وتفعيل ماكينات آلية TVM لصرف التذاكر وتجديد الاشتراكات وشحن محفظة التذاكر وتم تركيب وتوزيع ماكينات الصراف الآلي بمحطات المترو المختلفة بالخطين الأول والثانى طبقا لكثافة الركاب بالمحطات، والتى تتميز بسهولة الاستخدام من خلال شاشة سهلة الاستخدام تعرض بيانات إمكانيات الماكينة من خلال اللغة العربية أو الإنجليزية ويمكن للمستخدم التبديل بينهما حسب الاختيار، وتتيح الماكينات الآلية الصراف الآلي TVM الخدمات التالية:-

- بيع تذاكر الرحلة الواحدة غير المحفظة حتى ١٠ تذاكر فى العملية الواحدة.

- بيع وشحن محفظة التذاكر.

- تجديد اشتراكات الجمهور وإعادة شحن محفظة التذاكر.

- تقبل الماكينة العملات الورقية من فئات ٥ _١٠ _ ٢٠ _ ٥٠ _ ١٠٠ _ ٢٠٠ جنيه، وكذلك العملات المعدنية فئة الجنيه ونصف الجنيه.

كذلك يمكن شراء تذاكر رحلة واحدة من رصيد كارت محفظة مشحون، والتى تعتبر خدمة جديدة لجمهور الركاب تتيح لحامل المحفظة استخدام الرصيد لشراء تذاكر لذويه دون الالتزام بهم فى محطات الخروج.

وتسعى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لتقديم كل ما هو حديث، ويسهم فى رحلة مريحة سريعة آمنة لجمهور الركاب من مستخدمي الخطين الأول والثانى.

كما ناشد أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمى للمترو، جمهور الركاب بالخطين الأول والثاني التواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضًا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأيضًا عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg

وذلك لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.