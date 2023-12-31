محمد إمام يتصدر إيرادات السينما بـ"أبو نسب".. ويواصل تصوير "شمس الزناتي"

استطاع فيلم "أبو نسب" تحقيق نجاح كبير منذ انطلاق عرضه بدور السينما قبل 10 أيام متفوقا على باقي الأفلام المعروضة.

وحقق فيلم أبو نسب من بطولة محمد عادل إمام وياسمين صبري أمس السبت إيرادات بلغت قيمتها 1.570.654 جنيه ليتصدر قائمة إيرادات افلام السينما بدور العرض أمس ويحتل المركز الأول.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية طبيب يدخل في العديد من الصراعات؛ بسبب أزمة النسب والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.

ويشارك في بطولة الفيلم مع محمد عادل إمام، بالإضافة إلى ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

ويجمع فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبري للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغني، أحمد فتحي، محمد سلام، بيومي فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبدالرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

أبطال فيلم "أبو نسب "

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال، ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

شمس الزناتي

على جانب آخر، يواصل محمد إمام تصوير فيلمه السينمائى الجديد “شمس الزناتي” تحت قيادة المخرج عمرو سلامة والذي قطع شوطا كبيرا في التصوير حيث من المنتظر عرض الفيلم في موسم صيف 2024.

ويشارك في بطولة فيلم شمس الزناتي 2، إلى جانب محمد إمام، مجموعة من الفنانين منهم، أمينة خليل، عمرو عبد الجليل، أحمد داش، طه دسوقي، أحمد خالد صالح، والعمل من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمرو سلامة.

وشمس الزناتي مأخوذ في الأصل من فيلم عالمي بعنوان "العظماء السبعة"، جرى إنتاج أكثر من نسخة منه حول العالم، منها نسخة أميركية قديمة عام 1960 وأخرى في 2016.