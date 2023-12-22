تفاصيل إيرادات فيلم "أبو نسب" في أول أيام عرضه للجمهور

انطلق منذ ساعات قليلة، فيلم الكوميديا ابو نسب للنجم محمد عادل إمام، وذلك في القاهرة والمحافظات، محققا إيرادات مرتفعة للغاية، ليحصد المركز الأول في شباك التذاكر .

مليون و900 ألف جنيه إيرادات "أبو نسب" في أول أيام عرضه

وأشار الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، أن فيلم ابو نسب حقق في اول ليلة لعرضه للجمهور 1,917,884 مليون جنيه، فيما حل في المركز الثاني فيلم شماريخ لآسر ياسين بإيراد 720,502 ألف جنيه .

ويجمع فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبري للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغني، أحمد فتحي، محمد سلام، بيومي فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

ابطال فيلم أبو نسب



فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

"شماريخ" آسر ياسين



فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم: محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة. تدور أحداثه في إطار أكشن ومطاردات، حيث يحدث ظرف ما يجمع بطلى الفيلم، ويجعلهما في خطر كبير، فيتحدان لكيفية التخلص منه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمطاردات والتشويق والإثارة والرومانسية، وتقوم فكرته على أن كثرة الضغوط تؤدي إلى الانفجار، وشخصيات الفيلم تربط بينها عدة عوامل قد تتسبب فى انفجار شيء ما.