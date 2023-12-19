الحارس القضائي لـ «صوت الفن»: جميع أغاني عبد الحليم حافظ ملكا للشركة

قال حسين مصطفى الحارس القضائي لشركة "صوت الفن" إن ماجاء بالبيان الذى نشره محمد محمد شبانة بخصوص غلق بعض أغانى الفنان عبد الحليم حافظ على موقع يوتيوب، بإدعاءه انها ملكا له كلام غير صحيح على الإطلاق، فأغانى العندليب ملكا لشركة "صوت الفن" التى عينت بحكم المحكمة حارسا عليها .

وتابع قائلا،: ما يؤكد عدم صحة الإدعاء أن المرحومة علية شبانة وورثة المرحوم إسماعيل شبانة قد باعوا حصصهم فى صوت الفن لأشخاص آخرين ولم يتركوا إرثا لمحمد فيها كما يدعى.. وقد سبق أن زعم هذا الادعاء فى إحدى القضايا السابقة وحكمت المحكمة بعدم وجود صفة له.



تفاصيل بيان عالم الفن

وأختتم البيان مؤكدا على أنه سوف تتخذ الشركة فورا الإجراءات القانونية الرادعة ضدة، فضلا عن المطالبة بالتعويضات اللازمة، وأن هذا التصرف سيندم عليه محمد شبانة.

كان قد أعرب محمد شبانة ابن شقيق العندليب عبد الحليم حافظ، عن إستيائه من عرض الحفلات الخاصه بعمه الراحل عبر قناة “مزيكا” دون وجه حق، مؤكدا انه سيعقد مؤتنر صحفي غدا لكشف ملابسات القضية.

وأعلن في تصريحات له، عن حظر بعض الحفلات الخاصة بالعندليب التي تبثها قناة مزيكا عبر “يوتيوب” دون سند قانوني أو تنازل منه شخصيا، خاصة أنه صاحب الحق في هذا الميراث، حيث يملك 77.5٪ منه.