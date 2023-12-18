الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

"الموسيقيين": شطب أحمد رمضان من جدول النقابة

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أصدر مجلس التأديب الإستئنافي الخاص بأعضاء نقابة المهن الموسيقية والذي يتم تشكيله طبقاً للقانون من السادة مستشاري مجلس الدولة ووزارة الثقافة المصرية، وبجلسة الأحد 17 ديسمبر، صدر قراراً بشأن الإستئناف علي قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنة 2023 وذلك في الإستئناف المقام من أحمد رمضان أحمد شعبان، والإستئناف المقام من نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، بصفته والذي قضي في منطوقه الآتي :-

شطب أحمد رمضان 

أولاً : قبول الاستئناف المقام من أحمد رمضان أحمد شعبان شكلا ورفضه موضوعاً .

ثانياً :- قبول الاستئناف المقام من نقيب المهن الموسيقية بصفته شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى شطب أحمد رمضان أحمد شعبان من الجداول نهائيا دون المساس بالمعاش على أن يتم تنفيذ الحكم بموجب مسودته دون الإعلان .

هذا وقد قام أعضاء مجلس التأديب الاستئنافي بتلاوة هذا القرار في جلسة علانية بمقر النقابة العامة، وتم التنبيه علي جميع الإدارات المختصة بالنقابة لتنفيذ ما جاء بحيثيات ومنطوق هذا القرار .

أبرز الموسيقيين العرب أزمة نقابة الموسيقيين أستقالة هاني شاكر من نقابة الموسيقيين أعجب الموسيقيين بصوتها أعضاء نقابة الموسيقيين أغاني المهرجانات مهرجانات نقابة الموسيقيين صلح هاني شاكر هاني شاكر شاكوش

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