الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حقيقة مشاركة محمد سعد فى دراما رمضان 2024

سعد
سعد

قال مصدر مقرب من الفنان محمد سعد لـ"الدستور"، إن فكرة تواجد سعد في عمل درامي يشارك من خلاله في موسم دراما رمضان 2024، أمر ليس بصحيح، مبررًا ذلك بانشغاله بعرض مسرحي في إحدى الدول العربية.

txt

على طريقة آل باتشينو وعادل إمام.. إسعاد يونس كفيفة خارقة في "عصابة عظيمة"

txt

عمرو دياب يستعد لطرح ألبومه الجديد "مكانك".. قريبًا

txt

في ذكرى ميلاده الـ150.. "السيمفوني" يعزف أعمال رخمانينوف على المسرح الكبير بالأوبرا

txt

قضية الأرض وتطور الرقص الحديث المصري على المسرح الكبير.. الإثنين

txt

الإثنين.. "القومى للمسرح" يُنظم أمسية شعرية بعنوان "فلسطين فى القلب"

txt

وفاة والدة الفنانة نور قدرى

txt

حلا شيحة تعود للتمثيل فى "حق عرب" مع أحمد العوضى.. مصدر يكشف الحقيقة

txt

القصة الكاملة لمشاجرة بوسى وهشام ربيع فى أحد فنادق التجمع

txt

جوائز 150 ألف جنيه لـ10 فائزين.. تفاصيل مسابقة العوضى الجديدة

txt

عبدالعزيز حشاد يعرض فيلم "الحلم" بمركز الثقافة السينمائية

 

آخر أعمال سعد التليفزيونية والسينمائية 

مسلسل الحاج إكسلانس، بطولة محمد سعد،  أحمد فتحي، ويزو، شيرين، سامي مغاوري، جيهان خليل، عمر مصطفى متولي، إبرام سمير، وحسن عبدالفتاح، ومن تأليف ورشة بلاك هورس وإخراج إبرام نشأت.

وعلى مستوى السينما، كان آخر أعمال سعد فيلم محمد حسين، الذي عرض في 2019، وشارك في بطولته الراحل سمير صبري، مي سليم، فريال يوسف، ويزو، ونبيل عيسى، وكان من إخراج محمد علي، كما قدم محمد سعد فيلم الكنز 2 في نفس العام.

ويحتفل النجم محمد سعد، بعيد ميلاده الـ55 اليوم، باعتباره من مواليد 14 ديسمبر عام 1968، ويعد واحدًا من أشهر نجوم السينما، درس في معهد الفنون المسرحية، وبدأ العمل في نهاية الثمانينيات، في المسرح والسينما، وبدأ بدور مذيع في فيلم "عليش دخل الجيش" ثم دور صغير في مسلسل "مازال النيل يجري" عرفه المصريون إلى حد كبير بعد فيلم الطريق إلى إيلات "1993" من خلال دور قناوي وقد شارك أيضًا في مسلسل ومن الذي لا يحب فاطمة في دور رأفت مع أحمد عبدالعزيز وشيرين سيف النصر.

محمد سعد اعمال محمد سعد الفنان محمد سعد المكتب الإعلامى للفنان محمد سعد الملحن محمد سعد النجم محمد سعد

مواد متعلقة

على طريقة آل باتشينو وعادل إمام.. إسعاد يونس كفيفة خارقة فى "عصابة عظيمة"

عمرو دياب يستعد لطرح ألبومه الجديد "مكانك".. قريبًا

في ذكرى ميلاده الـ150.. "السيمفوني" يعزف أعمال رخمانينوف على المسرح الكبير بالأوبرا

قضية الأرض وتطور الرقص الحديث المصري على المسرح الكبير.. الإثنين

الإثنين.. "القومى للمسرح" يُنظم أمسية شعرية بعنوان "فلسطين فى القلب"

وفاة والدة الفنانة نور قدرى

حلا شيحة تعود للتمثيل فى "حق عرب" مع أحمد العوضى.. مصدر يكشف الحقيقة

القصة الكاملة لمشاجرة بوسى وهشام ربيع فى أحد فنادق التجمع

الأكثر قراءة

تصريحات عمرو السولية عن «الثأر من اتحاد جدة»

13 دبابة و8 ناقلات.. "القسام" تُعلن حصيلة اشتباكاتها مع الاحتلال بخان يونس اليوم

بعد وفاة الشاعرة أميرة الأدهم.. أبرز أعراض الأزمة القلبية المفاجئة ومخاطرها

عاجل.. بينهم 146 بحالة حرجة.. جيش الاحتلال يعلن حصيلة المصابين فى حرب غزة

مجموعات الموت : مرضى المحروسة في مصيدة الأدوية المشغوشة

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة