حقيقة مشاركة محمد سعد فى دراما رمضان 2024

قال مصدر مقرب من الفنان محمد سعد لـ"الدستور"، إن فكرة تواجد سعد في عمل درامي يشارك من خلاله في موسم دراما رمضان 2024، أمر ليس بصحيح، مبررًا ذلك بانشغاله بعرض مسرحي في إحدى الدول العربية.

آخر أعمال سعد التليفزيونية والسينمائية

مسلسل الحاج إكسلانس، بطولة محمد سعد، أحمد فتحي، ويزو، شيرين، سامي مغاوري، جيهان خليل، عمر مصطفى متولي، إبرام سمير، وحسن عبدالفتاح، ومن تأليف ورشة بلاك هورس وإخراج إبرام نشأت.

وعلى مستوى السينما، كان آخر أعمال سعد فيلم محمد حسين، الذي عرض في 2019، وشارك في بطولته الراحل سمير صبري، مي سليم، فريال يوسف، ويزو، ونبيل عيسى، وكان من إخراج محمد علي، كما قدم محمد سعد فيلم الكنز 2 في نفس العام.

ويحتفل النجم محمد سعد، بعيد ميلاده الـ55 اليوم، باعتباره من مواليد 14 ديسمبر عام 1968، ويعد واحدًا من أشهر نجوم السينما، درس في معهد الفنون المسرحية، وبدأ العمل في نهاية الثمانينيات، في المسرح والسينما، وبدأ بدور مذيع في فيلم "عليش دخل الجيش" ثم دور صغير في مسلسل "مازال النيل يجري" عرفه المصريون إلى حد كبير بعد فيلم الطريق إلى إيلات "1993" من خلال دور قناوي وقد شارك أيضًا في مسلسل ومن الذي لا يحب فاطمة في دور رأفت مع أحمد عبدالعزيز وشيرين سيف النصر.