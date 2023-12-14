القصة الكاملة لمشاجرة بوسي وهشام ربيع في أحد فنادق التجمع

حالة رواج كبيرة أحدثتها المطربة بوسي على السوشيال ميديا بعدما تناولت المواقع الإخبارية خبرا مفاده الاعتداء اللفظي منها وعليها من قبل طليقها هشام ربيع، حيث تقابل الثنائي بداخل أحد الفنادق وانطلقت بينهما “خناقة” كبيرة للغاية وصلت للاعتداء اللفظي وكاد يحدث اعتداء جسدي أيضًا، إلا أن المتواجدين في المكان سيطروا على الموقف قبل تفاقمه.

مشاجرة بوسي وهشام ربيع

وفي تفاصيل الواقعة، اتضح أن هشام ربيع بحسب التحريات الأولية للواقعة دخل الفندق بالتجمع الخامس في حالة عدم اتزان وحاول التعدي على طليقته المطربة بوسي، أمام المتواجدين داخل الفندق، واتهم هشام ربيع بوسي بسرقة دولارات منه، إلا أن الأخيرة نفت الاتهامات، وتبادلا الشتائم والاتهامات أمام الحضور.

وبعدها قررت بوسي أن تذهب لعمل محضر بما حدث من ربيع، وهو ما قابله هو الآخر بعمل محضر سرقة فيها، لتتصاعد المشكلة إلى الجهات المعنية، ويذهب كل منهما في طريقه.

مشاكل بين هشام ربيع وطليق بوسي الأول

في شهر يونيو قررت جهات التحقيق بجنوب القاهرة، اليوم، حبس رجل الأعمال هشام ربيع، في واقعة اتهامه بالاعتداء بالضرب وسرقة شيكات وأوراق خاصة بالمدعو وليد عاشور وشهرته فطين منتج فني 4 أيام على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 17697 لسنة 2015 جنح الهرم، لسماع أقواله فى اتهام زوج بوسي بالتعدي عليه بالضرب وسرقة شيكات وأوراق خاصة منه.

وفي يوم 6 يونيو، أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حكما بتجديد حبس زوج المطربة بوسي 15 يومًا لاتهامه في واقعة سرقة بالإكراه وخطف.

وكانت تزوجت بوسي من رجل الأعمال هشام ربيع خلال عام 2022، في حفل زفاف ضخم حضره عدد كبير من نجوم الفن والغناء، ووقعت عدد من المشكلات بينهما فيما بعد بسبب قراره بالعودة إلى زوجته الأولى وأم أولاده، وانتشرت شائعات حول انفصال المطربة لهذا السبب، لكنهما عادا سويا مرة أخرى، وظهرا مؤخرا في الكثير من المناسبات والأفراح بالوسط الفني.