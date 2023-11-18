السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سعد الصغير يطالب بوسى باسترجاع مبلغ 200 ألف جنيه والتبرع بها لأهالى غزة

سعد الصغير وبوسي
سعد الصغير وبوسي

طالب المطرب سعد الصغير، المطربة بوسى بدفع 200 ألف جنيه، التى اشترى بها أشياء ومستلزمات شقة لوالدها قبل وفاته، مشيرًا إلى أنها ليس لها الحق في أخذها من أخواتها والأشياء ليست ملكها ولكنها ملكي.

 

وأضاف الصغير، في تصريحات له، أن بوسى قالت لأخواتها إنها أعادت لي النقود، ولكن لم يحدث، معقبًا: "ماخدتش حاجة منها وأطالبها حالًا بإرجاعها".

 

وتابع: "أطالبها بعودة الفلوس أو التبرع بها لأهالى غزة، ولكن ممكن نبيع المفروشات دي ونتبرع بفلوسها أو نجيب حاجة جديدة، وأنا أكمل معنديش مشكلة".

 

ودعم مؤخرًا سعد الصغير ما يحدث في فلسطين، حيث نشر على صفحة التواصل الاجتماعى "فيسبوك" فيديو، وعلق قائلاً: "أنا واقف من أمام قبر والدتى وأتكلم من كل قلبى، وأناشد نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل التبرع من إيرادات المطربين لصالح فلسطين وغزة".

 

وأضاف: "إحنا كلنا مع فلسطين، بس إحنا ليه بنتكلم بس ومش بنعمل فعل، أنا بناشد بنقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب مصطفى كامل، عايزين إيراد يوم واحد من الفنانين كلهم يروح لفلسطين، أنا بدفع فى اليوم للنقابة 1300 جنيه ممكن أدفع أكتر وناخد الباقى لصالح فلسطين".

 

وأشار في كلامه: "مش عايزين هتافات لفلسطين بس، عايزين أفعال إخواننا في فلسطين محتاجين دم، وقاعدين في الشارع من غير لبس، ويجب أن نوفر لهم بعض المستلزمات مثل الفرش".

سعد الصغير المطرب سعد الصغير بوسى المطربة بوسي الصغير بوسى غزة أهالي غزة فلسطين

مواد متعلقة

"صوت وصورة" لحنان مطاوع يواصل تصدره منصة واتش ات

الأحد.. مسرح الجمهورية يستضيف حفلًا لفرقة الإنشاد الديني

الأحد على "الحياة".. كاتم أسرار أحمد زكي يروي تفاصيل مكالمته مع مبارك

إيهاب فهمي: حريصون في "القومي للمسرح" على إحياء تراثنا الغنائي

عرض فيلمين لمحمد خان وخيرى بشارة بمركز الثقافة السينمائية.. الأربعاء

الليلة.. دار الأوبرا تستضيف حفل "ريستال عود" للعازف العالمي هشام عصام

أبوالليف يطرح الإعلان الترويجى لأغنية "الدنيا بنك" (فيديو)

طبيب شرعي في السر.. قصة مسلسل "زينهم" قبل عرضه على WATCH IT وقناة ON

الأكثر قراءة

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

مفتى الجمهورية يحذر: الاحتلال استهدف 192 مسجدًا فى غزة.. ويتعطش لمزيد من سفك الدماء

الأهلى يفكّر فى معاقبة عاشور والشحات لاستبعادهما من المنتخب.. وتقرير "بيبو" الفيصل

أول تعليق من هالاند بعد إصابته في التوقف الدولي مع النرويج

الآلاف يحتشدون لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بالبحر الأحمر (صور)

إعلام إسرائيلى: قواتنا تواجه قتالًا عنيفًا بمحيط حى الزيتون وجباليا فى قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

محاسن السنوسي

جاوز الظالم "نتن ياهو" المدى

محمد الفايدي

د. محمد الفايدى يكتب: حقيقة وزيف الوعى

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامى جثث الشهداء!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة

إصابات بالاختناق بصفوف الطلبة الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال بلدة العيسوية

مدفعية الاحتلال تجدد قصف البلدات الحدودية فى جنوب لبنان