الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بوسى شلبى تدلى بصوتها فى انتخابات الرئاسة بالسعودية

بوسي شلبي
بوسي شلبي

أدلت الاعلامية بوسي شلبي، بصوتها ضمن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 المقامة حاليا للمقيمين بالخارج، وذلك إثناء وجودها بالمملكة العربية السعودية.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانًا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية، إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتًا به الرقم القومى.

وكانت انطلقت الانتخابات الرئاسية المصرية للمقيمين بالخارج أول أمس في تمام الساعة التاسعة صباحًا للمصريين المقيمين في الخارج، وذلك بمقر البعثة الدبلوماسية بالسعودية.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

بوسي شلبي الإعلامية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الانتخابات الانتخابات الرئاسية السعودية

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