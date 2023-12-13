الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مؤلف مسلسل "العودة": سعيد برد فعل الجمهور بعد عرض نصف حلقاته

بوستر مسلسل العودة
بوستر مسلسل العودة

أعرب السيناريست أحمد أبو زيد توفيق، أحد كتاب مسلسل التشويق المصري الجديد «العودة» عن سعادته بردود فعل الجمهور بعد عرض 14 حلقة من المسلسل، والذي يذاع حاليا على قنوات دي إم سي، ومنصة واتش إت.

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وقال أبو زيد توفيق في بيان صحفي، إن قصة العودة تدور حول أدم المحامي الشاب الذي يقرر العودة إلى مدينة الأقصر في صعيد مصر للبحث عن شقيقه وهناك يواجه تحديات كبيرة ترتبط بإحدى قضايا الصعيد المهمة وهي التنقيب عن الذهب.

تفاصيل مسلسل العودة

وأضاف أبو زيد أنهم قاموا بالتحضير للعمل منذ عدة أشهر أثناء كتابة المسلسل والبحث عن تفاصيل التنقيب عن الذهب وأسراره وصراعاته.

وكشف أبو زيد عن صور حصرية اثناء السفر لمحافظة الأقصر لمعاينة أماكن التصوير، واقامتهم هناك لمدة أسبوع لمعايشة الحياة لكي تخرج الأحداث انعكاسا لصورة من الواقع الحياتي بالصعيد.

وأشاد بالسيناريست امين جمال ونجاحاتهما السابقة مع بعضهما البعض في اكثر من عمل سواء للتلفزيون او للسينما، فعلى مستوى المسلسلات شارك «أبو زيد» جمال في اعمال منها: يوميات زوجة مفروسة الجزء الثالث والرابع، مسلسل سريع سريع، مسلسل بيوتى كلينيك، مسلسل سكر زيادة، وكذلك تعاونا في كتابة عدة أفلام ومنها: فيلم قرمط بيتمرمط، وفيلم مذيعة الراديو ، وفيلم اللغز، وفيلم انتقام سري ، وفيلم  فضيحة أبلة ضحى، وفيلم عيال صالح. 

ونفى السيناريست أبو زيد توفيق أن تكون قصة مسلسل العودة الجديد مأخوذة من قصة مسلسل العودة الذي تم إنتاجه عام 1981 من قريب أو بعيد، وشوق جمهوره بأن المسلسل به العديد من المفاجآت بالحلقات القادمة ويتمنى أن تنال اعجاب المشاهدين.

المسلسل بطولة: شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوفي، هاجر الشرنوبي، احمد عبد الحميد، فتوح أحمد، محمد رضوان، صفاء الطوخي، أشرف ذكي، انتاج شركة اروما تأليف: امين جمال واحمد أبو زيد توفيق ومحمد فضل، ومن اخراج احمد حسن.

أبطال مسلسل العودة أبطال وصناع مسلسل العودة أحداث مسلسل العودة البوستر الدعائي مسلسل العودة الحلقة الأولى من مسلسل العودة

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