طرح البوستر الدعائي الرسمي لفيلم "عصابة عظيمة" لإسعاد يونس

طرحت الجهة المنتجة لفيلم الفنانة الكبيرة إسعاد يونس الجديد "عصابة عظيمة"، البوستر الرسمي للفيلم، والمنتظر طرحه في موسم منتصف العام الدراسي أو موسم الكريسماس.

وروجت الصفحة المختصة بالفيلم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكدة أن العمل قارب على طرحه للجمهور، خاصة بعدما انتهى المخرج وائل إحسان من تصويره وأعمال مونتاجه بشكل كامل خلال الايام الماضية

واحتوى البوستر الدعائي على صورة جماعية لابطال العمل تصدرتها الفنانة إسعاد يونس وبجوارها عدد من صناع العمل السينمائي الجديد.

أحداث الفيلم وأبطاله

وتدور أحداث الفيلم حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائى على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة، فيلم عصابة عظيمة من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.

يذكر أن آخر أعمال إسعاد يونس في السينما فيلم "200 جنيه"، الذي عرض 2021، وشارك في بطولته: أحمد رزق، أحمد السقا، هاني رمزي، خالد الصاوي، طارق عبدالعزيز، ليلى علوى، مي سليم، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، كما ظهرت مؤخرا كضيف شرف في فيلمي "فضل ونعمة" و"من أجل زيكو" 2022.

يذكر أن آخر أعمال إسعاد يونس في السينما فيلم "200 جنيه"، الذي عرض 2021، وشارك في بطولته أحمد رزق، أحمد السقا، هاني رمزي، خالد الصاوي، طارق عبدالعزيز، ليلى علوى، مي سليم، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، كما ظهرت مؤخرا كضيف شرف في فيلمي "فضل ونعمة" و"من أجل زيكو" 2022.