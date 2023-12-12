الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الخميس.. هاني عادل يكشف أسرار الرجل الرمادي في "معكم منى الشاذلي"

هاني عادل
هاني عادل

يحل النجم هاني عادل ضيفًا على الاعلامية منى الشاذلي في حلقة الخميس المقبل من حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة ON.

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خلال اللقاء، يكشف عادل أسرار آخر مشروعاته "الرجل الرمادي" والذي يتضمن مجموعة من الحفلات في أكثر من محافظة.

كما يكشف عادل حقيقة انفصال أعضاء فرقة سط البلد وسر غيابهم عن الساحة طوال الفترة الماضية.

يتحدث هاني عادل عن مشاركته فى فيلم عالمي بطولة النجم جاكي شان وجون سينا، كما يتطرق إلى آخر مشروعاته الفنية.

هاني عادل يتألق في عيشها بفرحة

وتألق هاني عادل مؤخرا في حكاية “عيشها بفرحة” من حكايات مسلسل 55 مشكلة حب والتي عرضت خلال الأيام الماضية.

حيث جسد شخصية ممثل يدعى هادي نصار يرتبط بمساعدة المخرج التي تمر بظروف صحية خاصة بعد تعرضها لحادث ويمر الطوفان بالعديد من المعوقات ورفض المجتمع لعلاقتهم.

حكاية "عيشها بفرحة " من  بطولة هبة مجدى، هاني عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، مروان يونس، حنان سليمان، جيهان خيرى، وضيوف الشرف حسن أبوالروس، ياسر فرج، سالى حماد، محمد مرزبان، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج ألبير مكرم، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي من خلال قصة إنسانية.

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