الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نادي السينما المستقلة ينظم أمسية لمخناقشة "ميراث خفي" و"النمرة" و"أختي"

جانب من الأمسية
جانب من الأمسية

أقيمت مساء أمس فعاليات نادى السينما المستقلة الذي يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش  بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

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حيث تم عرض كلًا  الفيلم الروائى القصير ميراث خفى للمخرج ابراهيم عطية، والفيلم الروائى  القصير النمرة  للمخرج أحمد ريان،  والفيلم التسجيلى أختى  للمخرج  ابانوب رضا.
وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة بحضور مخرجي الأفلام ادارها الناقد السينمائي أحمد عسر وتم خلالها الأفلام مع صناعها  والجمهور.
جاء ذلك بحضور الدكتور حسين بكر وعدد من السينمائيين والنقاد والإعلاميين، يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما السبت الثانى من كل شهر، ويشرف علية فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.

أفلام المركز القومي للسينما ئيس المركز القومي للسينما الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان القومي للسينما المصرية القومي للسينما 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲

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