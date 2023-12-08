الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل موسم مسلسل "House Of the Dragon" الجديد.. الجزء الأخير

بوستر مسلسل House
بوستر مسلسل House Of the Dragon

أفصحت الجهة المنتجة للمسلسل التاريخي House Of the Dragon عن موعد طرح الموسم الجديد والذي يعد الثاني من السلسلة الجديدة، حيث من المفترض ان يطرح في ربيع عام 2024، بعدما انتهى صناعه من تصويره بشكل شبه كامل، ليتم طرح البرومو الاول للعمل الجديد محدثًا حالة رواج كبيرة حول العالم خاصة مع اضافة الكثير من التفاصيل الجديدة في العمل .

تفاصيل عدد حلقات الموسم الجديد من  House Of the Dragon 

الموسم الجديد سيكون من ثماني حلقات فقط على عكس الموسم الاول الذي احتوى على 10 حلقات تناولها الجمهور بشكل كبير وناجح على الرغم من الانتقادات التي وجهت لصناع العمل للترويج لبعض المشاهد الاباحية الخارجة عن النطاق المألوف فأحتوى العمل على مشاهد فاضحة لعلاقات خارجة عن السياق الانساني بشكل اثار الجدل لمتابعي العمل.

ومن المنتظر ان يشهد العمل اسماء جديدة انضمت للاحداث ومنها كلا من سيمون راسل بيل، فريدي فوكس، غايل رانكين، أبو بكر سليم.

تصريحات مخرج العمل على الجزء الجديد 

فيما خرج مخرج المسلسل ريان كوندال، في تصريحات صحفية لجورنال The Hollywood Reporter قائلًا :"إن العديد من الشخصيات الجديدة ستظهر، نحن سعداء للغاية بالتصوير مرة أخرى مع أفراد عائلتنا الأصلية بالإضافة إلى المواهب الجديدة على جانبي الكاميرا، وسوف تتآمر جميع شخصياتك المفضلة قريبًا على طاولات المجلس، وسيسيرون مع جيوشهم ويمتطون تنانينهم في المعركة. لا يمكننا الانتظار لمشاركة ما لدينا في المتجر."

قصة المسلسل 

تقع أحداث المسلسل في قارتين خياليتين هما "ويستروس" و "إيسوس" تتصارع سبع عائلات نبيلة للسيطرة على العرش الحديدي للممالك السبعة الخرافية، باستخدام الجيوش والمكائد السياسية والجنسية، من جهة أخرى يتنامى الخطر على الممالك من جهة الشمال  المتجمد الذي تجسده مخلوقات خيالية تسمى “المشاة الموتى”.
 

House of the Dragon مسلسل House of the Dragon House Of the Dragon موعد طرح موعد طرح House Of the Dragon house of the dragon 2

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