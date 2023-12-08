الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد 8 سنوات.. رنا سماحة تنهى رحلتها مع راديو 9090

رنا سماحة
رنا سماحة

أعلنت الفنانة رنا سماحة عن انتهاء رحلتها مع الراديو 9090، وذلك عبر حسابها على موقع فيسبوك.

وكتبت سماحة قائلةً: "أحبائي الغاليين، مع نهاية السنة إن شاء الله ستنتهي رحلتي في راديو 9090، رحلة استمرت 8 سنوات. خرجت منها بزملاء وأصدقاء غاليين على قلبي. عشت معكم فيهم أوقات حلوة كثيرة، وكنت سعيدة جدًا بالتجربة. غنينا وضحكنا ولعبنا، وزي ما بتمنى دايمًا أن أكون عند حسن ظنكم. على أمل أن ألقاكم في رحلة جديدة وتجربة جديدة، أعلى وأكبر إن شاء الله، زي ما اعتدنا مع بعض. بحبكم".

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