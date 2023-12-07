الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. حلقة خاصة عن الانتخابات الرئاسية فى "افتح باب قلبك"

سي بي سي
سي بي سي

تستضيف الإعلامية أميرة بهي الدين، في برنامجها "افتح باب قلبك" على قناة "CBC"، اليوم الخميس، الدكتور جمال عبدالجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، للحديث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، وما قدمه مرشحو الرئاسة خلال برامجهم الانتخابية وكيف يقرأ المواطن تلك البرامج ليختار من يمثله.

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تتطرق الحلقة التي تذاع في تمام الحادية عشرة مساء، للإجابة على لماذا يجب على المصريين النزول للتصويت، والتأكيد على أهمية الصوت الانتخابي في اختيار رئيس الدولة وضرورة نشر الوعي بأهمية المشاركة.

كما تكشف خلال الحلقة كيف أن الانتخابات مرآة عاكسة للديمقراطية داخل الدولة، ومرآة عاكسة لاحترام الحريات، وأنها تعبير عن المواطنة والقيام بالواجب الوطني بموجب الدستور المصري.

تتحدث أميرة بهي الدين، عن ما حدث خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وكيف أثر ذلك على البلاد، كما ترصد أهمية المشاركة في ظل  التحديات التي تواجه الدولة، والتي تحتاج إلى اصطفاف ووحدة الجميع في هذه اللحظات.

يذاع برنامج "افتح باب قلبك" يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، على الهواء مباشرة، ويهتم بتقديم كل مايهم المصريين وحياتهم ومستقبلهم.

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