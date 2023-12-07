آخرهم عادل إمام.. نجوم سميت طرق ومحاور على أسمائهم

أطلقت محافظة القاهرة اسم الفنان عادل إمام، على كوبري بشارع صلاح سالم بمدينة نصر، وهذا وفقًا لإطلاق أسماء عدد من الرموز المشهورة على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التي تنفذها الدولة تقديرًا لما قدموه لمصر.

إطلاق اسم الفنان الراحل حمدي أحمد على أحد الميادين بسوهاج

وكان قد قرر الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، إطلاق اسم الفنان الراحل حمدي أحمد، على ميدان المسلة في غرب السكة الحديد بمدينة المنشاة، مسقط رأس الفقيد.

تكريم محمود الجندي بوضع اسمه على مسرح قصر ثقافة أبو المطامير

كما كانت قررت وزيرة ثقافة نيفين الكيلاني، إعلان إطلاق اسم الفنان محمود الجندي على مسرح قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة.

وكانت قد قررت محافظة مطروح إطلاق اسم الفنان على حميدة على اسم الطريق الجديد الواصل بمنطقة ابني بيتك بعلم الروم حتى القرية الأوليمبية بالكيلو 9 بمدينة مرسى مطروح .

محمود ياسين يكرم من بورسعيد

كما كانت قد أطلقت محافظة بورسعيد، اسم الفنان الراحل محمود ياسين، على شارع طرح البحر 2 سابقًا، وذلك تخليدًا لاسم ابن بورسعيد على مشوار عطائه الفني.

ووضعت محافظة الإسكندرية اسم الفنان محمود عبدالعزيز، على ميدان صينية الورديان، التابعة لحي غرب، عام 2017، أي بعد مرور عام على وفاته.

كان قد وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التي تنفذها الدولة، وهي اسم العميد إبراهيم الرفاعي علي كوبرى العاشر سابقًا بحي المعادي، واسم الفريق محمد سعيد الماحي على الكوبري الواقع بطريق صلاح سالم أعلى طريق الفسطاط جنوب نادي الأبطال بمصر القديمة، وإطلاق اسم المستشار عبد المجيد محمود على محور شمال شارع 9 بالمقطم، وإطلاق اسم الفنان عادل إمام على الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات.