موعد وصول ناهد السباعي للقاهرة بعد غيابها عن جنازة والدتها

غيّب الموت المنتجة ناهد فريد شوقي عن دنيانا منذ ساعات قليلة وسط صدمة لمحبيها وتحديدًا نجلتها ناهد السباعي التي كانت تتواجد وقت الوفاة في لبنان بسبب ظروف تصويرها لعمل درامي هناك.

وكشفت مصادر لـ“الدستور”، أن ناهد السباعي تلقت خبر الوفاة بشكل صادم جعلها في حالة حزن شديدة للغاية، حيث لم تستطع تحمل الصدمة ودخلت في حالة بكاء شديدة وبعدها حاولت أن تقوم بحجز تذكرة طيران الى القاهرة لحضور صلاة الجنازة على والدتها، إلاّ أن مواقيت الحجز كانت عكس ما تتمنى، حيث لم يسعفها توقيت رحلات الطيران في الوقت المناسب، وهو ما جعلها لم تستطع اللحاق لجنازة ودفن والدتها.

من المنتظر أن تأتي ناهد في الساعات القليلة الماضية، لتأتي إلى قبر والدتها وتقوم بالدعاء لها وبعدها تأخذ عزائها في مسجد الشرطة بالشيخ زايد وذلك بعد غدٍ الخميس بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.