الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خالد جلال ينعى ناهد فريد شوقى: "كانت صاحبة مسيرة إنتاجية حافلة"

ناهد فريد شوقي
ناهد فريد شوقي

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، المنتجة ناهد فريد شوقى، التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 73 عاماً.

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وقال جلال: فقدنا شخصية مهمة ساهمت بشكل مميز في حركة الإنتاج السينمائي والتليفزيوني في مصر، وكانت صاحبة مسيرة إنتاجية حافلة.. رحم الله الفقيدة وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

يشار إلى أن المنتجة ناهد فريد شوقى هى ابنة عملاقين فنيين هما الراحلان فريد شوقي وهدى سلطان، ووالدة الفنانة ناهد السباعي، وقد شاركت في إنتاج والإشراف على تنفيذ عدد من الأفلام والمسلسلات الشهيرة من بينها «لن أعيش في جلباب أبي، حديث الصباح والمساء، هستيريا، من نظرة عين».

إخراج خالد جلال الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال الدكتور خالد جلال السفير خالد جلال الفنان خالد جلال الكابتن خالد جلال

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