الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مختارات غنائية بأوبرا الإسكندرية.. تعرف على التفاصيل

الاوبرا
الاوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو محب فؤاد، وذلك في الثامنة مساءً يوم الخميس 7 ديسمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

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فرقة الموسيقى العربية للتراث تقدم حفلًا على مسرح الجمهورية 3 ديسمبر

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الغنائية التي أبدعها كبار الملحنين، منها "عيون بهية" - "يمكن على باله" لبليغ حمدي، "رمش عينه" - "عيون القلب" لمحمد الموجي، "الحلوة" لكمال الطويل، "مضناك" لمحمد عبد الوهاب وغيرها. أداء أحمد رجب، السيد وهب الله، كريم زيدان، وائل أبو الفتوح، هايدي الجندي، ولاء طلبة، مها عادل، الاء أيوب.

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي تأسست عام 2004 وبدأت عروضها في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في نفس العام، كما قدمت عروضًا خاصة للأطفال وشاركت في العديد من أنشطة الأوبرا المتنوعة.

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