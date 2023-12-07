موعد ومكان عزاء المنتجة ناهد فريد شوقى

تستقبل الفنانة ناهد السباعي، اليوم الخميس الموافق 7 ديسمبر، عزاء والدتها المنتجة الكبيرة الراحلة ناهد فريد شوقي، وذلك بعد صلاة المغرب في قاعة الوهاب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وشارك عدد كبير من نجوم الفن في تشييع جثمانها الذي كان في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ومنهم : أشرف زكي وهنا شيحة ولقاء سويدان ودنيا عبدالعزيز وميرفت أمين ومي نور الشريف.

وفاة ناهد فريد شوقي

ورحلت ناهد فريد شوقي عن عالمنا، صباح الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز 73 عامًا، مما سيطر على الجميع سواء الأصدقاء أو الأقارب أو المحبين حالة من الحزن لفقدانها.

وقدمت الكثير من الأعمال عبر شركة الإنتاج الخاصة بها، والتي تحمل اسمها، ومن بينها: فيلما "من نظرة عين" و"هستيريا".

ورثت الفنانة ناهد السباعي والدتها المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي بكلمات مؤثرة.

وكتبت السباعي عبر حسابها على فيسبوك: "وداعًا الفريدة وداعًا للهانم كنتي خير خلف لخير سلف. سيبتيني لوحدي قوي يا ماما مفيش حاجة ليها معني من غيرك إنتي عمري كله وحياتي كلها كانت ليكي ومعاكي".

وتابعت: "اللهم اغفر لأمي وارحمها إنا لله وإنا إليه راجعون، سيقام عزاء أمي وصاحبة عمري كله ناهد فريد شوقى".

وكانت ناهد السباعي قد غابت عن جنازة والدتها المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي بسبب تواجدها فى لبنان من أجل تصوير مسلسلها الجديد "نقطة سوداء" مع الفنان أحمد فهمى، ولم تستطع حجز طائرة للوصول قبل الجنازة.