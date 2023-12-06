"من الرؤية للإنجاز.. حكاية وطن في الصحة" وثائقي جديد على "CBC" غدًا

تعرض قناة "CBC"، يوم غد الخميس في العاشرة والنصف صباحًا، فيلمًا وثائقيًا بعنوان "من الرؤية للإنجاز.. حكاية وطن في الصحة" عن قصة وطن وضع نصب عينه منذ إطلاق الجمهورية الجديدة، هدف الارتقاء بصحة المواطن وتوفير الرعاية الصحية الشاملة كأحد المقومات الأساسيّة لبناء الإنسان المصري، وكيف استثمرت الدولة المصرية في تطوير استراتيجية الصحة في جميع مجالاتها خلال عشر سنوات من عمر الجمهورية الجديدة.

يوثق الفيلم مراحل تنفيذ الدولة المصرية خطتها لتطوير منظومة الصحة وفقًا لرؤية مصر2030، واستحداث مبادرات صحية في كافة الأمراض، وكيف انتصرت مصر على فيرس سي، وحكاية وطن يحلم بمنظومة تأمين صحي تشمل كل المصريين.

يروي ضيوف الفيلم كيف لاقت منظومة الصحية على اهتمام القيادة السياسية واعتبارها أولوية قصوى لبناء الإنسان المصري وتنفيذ الحلم الأكبر حياة كريمة لكل المصريين، حيث يعاد بث الفيلم الخميس في العاشرة والنصف مساءً، ويبث على منصات التواصل الاجتماعي لقناة "CBC".

https://www.facebook.com/watch/?v=1513647662543273&ref=sharing