الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"من الرؤية للإنجاز.. حكاية وطن في الصحة" وثائقي جديد على "CBC" غدًا

CBC
CBC

تعرض قناة "CBC"، يوم غد الخميس في العاشرة والنصف صباحًا، فيلمًا وثائقيًا بعنوان "من الرؤية للإنجاز.. حكاية وطن في الصحة" عن قصة وطن وضع نصب عينه منذ إطلاق الجمهورية الجديدة، هدف الارتقاء بصحة المواطن وتوفير الرعاية الصحية الشاملة كأحد المقومات الأساسيّة لبناء الإنسان المصري، وكيف استثمرت الدولة المصرية في تطوير استراتيجية الصحة في جميع مجالاتها خلال عشر سنوات من عمر الجمهورية الجديدة.

txt

44 عرضًا في المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب بالدورة الثامنة

txt

موعد وصول ناهد السباعي للقاهرة بعد غيابها عن جنازة والدتها

txt

دنيا سمير غانم "تنفذ وصية" والدتها فى شهر أحزان الفنانين

txt

خالد جلال ينعى ناهد فريد شوقى: "كانت صاحبة مسيرة إنتاجية حافلة"

txt

مختارات غنائية بأوبرا الإسكندرية.. تعرف على التفاصيل

txt

دور ناهد فريد شوقي في إقناع نور الشريف بشخصية “عبدالغفور البرعي”

txt

أبرزها منافسة آسر ياسين ومحمد عادل إمام.. قائمة أفلام موسم رأس السنة

txt

رانيا فريد شوقى تنعى أختها الراحلة: "لله ما أعطى ولله ما أخذ"

txt

عرض فيلم "العنصرية" ضمن فعاليات أسبوع السينما الفلسطينية

txt

نقابة المهن التمثيلية تنعى المنتجة ناهد فريد شوقى

يوثق الفيلم مراحل تنفيذ الدولة المصرية خطتها لتطوير منظومة الصحة وفقًا لرؤية مصر2030، واستحداث مبادرات صحية في كافة الأمراض، وكيف انتصرت مصر على فيرس سي، وحكاية وطن يحلم بمنظومة تأمين صحي تشمل كل المصريين.

يروي ضيوف الفيلم كيف لاقت منظومة الصحية على اهتمام القيادة السياسية واعتبارها أولوية قصوى لبناء الإنسان المصري وتنفيذ الحلم الأكبر حياة كريمة لكل المصريين، حيث يعاد بث الفيلم الخميس في العاشرة والنصف مساءً، ويبث على منصات التواصل الاجتماعي لقناة "CBC".

https://www.facebook.com/watch/?v=1513647662543273&ref=sharing

cbc CBC DRAMA cbc drama 2 - cbc sofra cbc extra Cbc دراما

مواد متعلقة

44 عرضًا في المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب بالدورة الثامنة

موعد وصول ناهد السباعي للقاهرة بعد غيابها عن جنازة والدتها

دنيا سمير غانم "تنفذ وصية" والدتها فى شهر أحزان الفنانين

خالد جلال ينعى ناهد فريد شوقى: "كانت صاحبة مسيرة إنتاجية حافلة"

مختارات غنائية بأوبرا الإسكندرية.. تعرف على التفاصيل

دور ناهد فريد شوقي في إقناع نور الشريف بشخصية “عبدالغفور البرعي”

أبرزها منافسة آسر ياسين ومحمد عادل إمام.. قائمة أفلام موسم رأس السنة

رانيا فريد شوقى تنعى أختها الراحلة: "لله ما أعطى ولله ما أخذ"

الأكثر قراءة

عاجل.. "الأرصاد" تُحذر المواطنين من ظاهرتين جويتين غدًا الخميس

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. توقف الملاحة فى قناة السويس الجديدة بعد اصطدام سفينة حاويات.. والهيئة تتعامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطيني.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" في دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية