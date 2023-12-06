44 عرضًا في المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب بالدورة الثامنة

كشفت إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، عن القائمة الطويلة للعروض المسرحية المشاركة في الدورة الثامنة، والمقرر أن تقام في الفترة من 1 - 6 مارس 2024 بقنا تحت رعاية وزارة الثقافة، ومحافظة قنا، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومؤسسة مصر الخير، دار حابي للنشر.

وقال بكري عبد الحميد مدير المهرجان إن العروض المسرحية التي تقدمت هذا العام وصل عددها 365 عرضًا من مختلف دول العالم للمشاركة في الدورة الثامنة التي تحتفى بالمسرح العراقي تحت شعار «مسرحنا حياتنا».

وانتهت لجنة المشاهدة من اختيار العروض التي تتناسب مع فلسفة المهرجان وهي:

في المسابقة الرسمية تم اختيار(23) عروض: «أبواب وظلال» من مصر، «عروس الريح» من إسبانيا، «شهقة الطين» من مصر، «شغف» من العراق، «الوابور» من مصر، «جبخانة» من مصر، «ليلة الأنحوتة» من الأردن، «على قارعة النسيان» من عمان، «جلجامش» من تونس، «مانيا» من الجزائر، «حلم أصحاب الصوب» من ليبيا، «العهد» من فلسطين، «خيانة» من المغرب، «شرخ» من البحرين، «نشرب إذا» من المملكة العربية السعودية، «أحمر شفاة» من تونس، «كوتار» من سلطنة عمان، «أوليفيا النباتية » من إسبانيا، «طقوس الحطب» من العراق، «الصرخة الصامتة» إنتاج تونس/ الجزائر، «همس» من المغرب، «نقوش على الخواء» من المغرب، «جدراية العرابة المدفونة» من مصر.

وفى برنامج عروض خارج التنافس والمسابقة تم اختيار (6) عروض: «شو صار بالقطار» من فلسطين، ومن مصر عرضان وهما «اسمها أنثى (للرجال فقط)»، و«الأفاعي»، و«المصعد» من رومانيا، «بدون نار أو مكان» من فرنسا، «روميو وجولييت» من بولندا.

وفى برنامج عروض مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة تم اختيار (6) عروض: «بلا حدود» من العراق، «المرأة والسلطان» من السودان، «التائه..هان» من تونس، «فرحتنا في قنا» من الجزائر، وعرضين «الشهداء لا يدخلون الجنة»، «شكسبير» من العراق.

وفى برنامج مسرح الطفل تم اختيار (8) عروض، ثلاثة عروض من مصر وهي: «أراجوز وأرجوزتا»، «الورقة المفقودة»، «ماريونت»، ومن تونس ثلاثة عروض أيضا وهي: «الفراشة البيضاء» «الساحرة»، «مهرجون في مهمة»، وعرضان من العراق «عشرة على عشرة» «سنان البطل الخارق».

وفى برنامج مسرح الحكي، تم اختيار عرض واحد وهو «سرديات فلسطينية» من فلسطين.